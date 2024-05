EM-Aus droht: So ist der Stand bei Kingsley Coman

IMAGO

Kingsley Coman arbeitet derzeit an seinem Comeback (Archivbild)

Kingsley Coman wurde in der abgelaufenen Bundesliga-Saison immer wieder mit von Verletzungen zurückgeworfen. Der Flügelstürmer des FC Bayern fiel zuletzt noch mit Adduktorenproblemen aus, die ihn auch die Europameisterschaft mit der französischen Nationalmannschaft kosten könnte. Am Montag gab es ein neues Update zu dem Bayern-Star.

Wie die "Bild" vermeldete, arbeitete Coman zum Wochenstart an der Säbener Straße intensiv an seinem Comeback. Zuletzt musste die geplante Rückkehr des 27-Jährigen noch aufgeschoben werden, nachdem er ohne Einwirkung eines Gegenspielers erneut umgeknickt war und sein Trainingspensum zeitweise wieder zurückfahren musste.

Am Montag aber war er gemeinsam mit Simon Martinello, dem Reha-Trainer des FC Bayern, wieder auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße zu sehen und absolvierte Laufeinheiten mit und ohne Ball am Fuß.

Kingsley Coman hatte zuletzt noch immer das Ziel für sich formuliert, rechtzeitig für die Europameisterschaft in Deutschland wieder volle Belastbarkeit und Wettkampfhärte erreichen zu wollen. Frankreich bestreitet sein erstes EM-Spiel am 17. Juni gegen Österreich.

Guerreiro wird die EM in Deutschland sicher verpassen

Sein bis dato letztes Bundesliga-Spiel für den FC Bayern hat der gebürtige Pariser Mitte April bestritten. Nach mehreren Verletzungen kam Coman insgesamt lediglich auf 17 Bundesliga-Partien für den entthronten Meister in 2023/2024, 15 davon in der Startformation. Für Kingsley Coman war die abgelaufenen Saison die erste in seiner Profi-Karriere, in der er keinen Meistertitel mit seinem Klub gewinnen konnte.

Gemeinsam mit Coman standen beim FC Bayern auch die ebenfalls zuletzt verletzten Raphael Guerreiro und Tarek Buchmann auf dem Trainingsplatz. Raphael Guerreiro wird die EM in Deutschland mit der portugiesischen Nationalmannschaft aber auf jeden Fall verpassen. Er fiel seit Anfang Mai mit einer Sprunggelenksverletzung aus.