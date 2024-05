Medien: BVB-Star "steht zum Verkauf"

IMAGO/Kolvenbach

Karim Adeyemi (r.) könnte den BVB nach zwei Jahren wieder verlassen

Karim Adeyemi spielte im Trikot von Borussia Dortmund eine durchwachsene Bundesliga-Saison. In gerade einmal zehn Meisterschaftsspielen stand er in der Startelf des BVB, beendete sein zweites Bundesliga-Jahr bei den Schwarz-Gelben mit mageren drei Treffern. Mittlerweile soll der Flügelspieler in Dortmund sogar schon "zum Verkauf" stehen.

So zumindest titelte der TV-Sender "Sky" am Montagabend über den gebürtigen Münchner, der zuletzt immerhin mit starken Leistungen in der Champions League auf sich aufmerksam machen konnte.

Laut dem Medienbericht soll es eine erste Anfrage aus England für Adeyemi geben. Diese soll von einem Premier-League-Klub aus England stammen. Wie konkret die angebliche Offerte von der Insel für den Angreifer ist, blieb allerdings noch unklar.

Nach Informationen von "Sky" soll der BVB einem Verkauf des 22-Jährigen durchaus offen gegenüber stehen, sofern die Ablösesumme für den Linksfuß stimmen sollte. Die Westfalen bezahlten im Sommer 2022 satte 30 Millionen Euro für Adeyemi, der vom österreichischen Top-Klub Red Bull Salzburg zu den Schwarz-Gelben gekommen war.

Adeyemi steht beim BVB bis 2027 unter Vertrag

Die Dortmunder würden wohl auf mindestens diese Summe beharren, sollte ein interessierte Klub tatsächlich Ernst machen bei Adeyemi, der in Dortmund noch einen laufenden Vertrag bis 2027 besitzt.

Adeyemi hat seit seinem Wechsel von der österreichischen in die deutsche Bundesliga immer wieder mit starken Formschwankungen und Verletzungen zu kämpfen. So fiel der viermalige deutsche A-Nationalspieler schon mehrere Male mit muskulären Problemen aus, musste danach immer wieder mit Trainingsrückständen passen.

Wettbewerbsübergreifend lief er in 2023/2024 bis dato 33 Mal für den BVB auf, nur 18 Mal davon von Beginn an. Am 1. Juni steht er mit Borussia Dortmund noch im Champions-League-Endspiel gegen Real Madrid (ab 21:00 Uhr).