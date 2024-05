Bericht: Gladbach sortiert Ex-Weltmeister aus

Federico Gambarini/dpa

Ex-Nationalspieler Christoph Kramer steht beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach offenbar vor dem Aus.

Wie "Bild" und "kicker" übereinstimmend berichten, plant Trainer Gerardo Seoane nicht mehr mit dem 33 Jahre alten Weltmeister von 2014.

Der "Bild" zufolge soll es bereits Gespräche über eine Auflösung des bis 2025 laufenden Vertrages gegeben haben, die jedoch noch zu keinem Ergebnis geführt hätten.

Mittelfeldspieler Kramer war in der abgelaufenen Bundesliga-Saison nur zu 13 Einsätzen als Einwechselspieler gekommen und hatte nur einmal in der Startelf gestanden. Zuletzt hatte den Routinier eine Lungenentzündung außer Gefecht gesetzt. Während der bevorstehenden Europameisterschaft in Deutschland ist Kramer als Experte für das "ZDF" im Einsatz.