Bericht: Schalke nimmt Ex-Keeper des FC Bayern ins Visier

IMAGO/pmk

Ron-Thorben Hoffmann könnte zum FC Schalke 04 wechseln

Vor einigen Jahren galt er als potenzieller Nachfolger von Manuel Neuer beim FC Bayern, darf sich auch ohne einen einzigen Profi-Einsatz für die Münchner viermaliger Deutscher Meister und Champions-League-Sieger nennen. Über die Stationen AFC Sunderland und zuletzt Eintracht Braunschweig könnte Ron-Thorben Hoffmann jetzt beim FC Schalke 04 landen.

Laut dem TV-Sender "Sky" sollen die Gelsenkirchener derzeit an einer Verpflichtung des Torhüters arbeiten, der jüngst mit Eintracht Braunschweig am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga geschafft hatte. Der gebürtige Rostocker kam dabei an 33 der 34 Spieltage zum Einsatz und galt bei den Niedersachsen als sicherer Rückhalt.

Der FC Schalke 04 ist wohl zum Handeln auf der Torhüter-Position gezwungen, da der bisherige Stammkeeper Marius Müller den Klub dem Vernehmen nach in Richtung VfL Wolfsburg in die Bundesliga verlassen wird.

Der langjährige S04-Schlussmann Ralf Fährmann, der zuletzt nur noch die Nummer zwei auf Schalke war, soll zudem unter Cheftrainer Karel Geraerts keine Zukunft mehr bei Königsblau haben.

Ron-Thorben Hoffmann kann Eintracht Braunschweig in diesem Sommer ablösefrei verlassen, hat noch keine fixe Entscheidung über seine weitere sportliche Zukunft getroffen.

Hoffmann hat wohl noch konkrete Offerte aus dem Ausland

Laut "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg soll der 25-Jährige einem Wechsel ins Ruhrgebiet "sehr offen" gegenüberstehen und mit einem Engagement bei den Knappen durchaus liebäugeln.

Eine finale Entscheidung soll noch nicht unmittelbar bevorstehen, da Hoffmann wohl auch noch bei einem ausländischen Klub auf dem Zettel stehen soll. Um welchen Verein es sich dabei konkret handelt, blieb allerdings offen.

In seiner bisherigen Profi-Karriere hat Ron-Thorben Hoffmann 45 Spiele in der 2. Bundesliga und 36 Spiele in der 3. Liga absolviert. Hinzu kommen 23 Einsätze in der drittklassigen League One in England.