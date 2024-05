DFB-Kapitän Gündogan freut sich mit dem VfL Bochum

FIRO/SID/-

DFB-Kapitän Ilkay Gündogan spielte in der Jugend für den VfL Bochum

Die dramatische Bundesliga-Relegation zwischen dem VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf hat auch Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan mitgerissen.

"Wahnsinn! Was für ein Relegationsduell! Glückwunsch an meinen Jugendverein VfL Bochum zum Klassenerhalt... was für ein Comeback!", schrieb Gündogan auf X (vormals Twitter).

Der Bochumer Bundesligist, bei dem Gündogan ausgebildet wurde, ehe er über den 1. FC Nürnberg, Borussia Dortmund und Manchester City zum FC Barcelona wechselte, hatte am Montagabend eine historische Aufholjagd hingelegt. Die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen (6:5), nachdem der VfL nach 90 Minuten durch ein 3:0 (1:0) den 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel egalisiert hatte.

Auch an die unterlegenen Düsseldorfer dachte Gündogan. "Aber auch Kopf hoch, F95 - was für eine bittere Erfahrung. Unglaublich ...", schrieb der 33-Jährige.