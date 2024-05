60 Mio. Euro: FC Bayern bemüht sich weiter um Nico Williams

IMAGO/Ricardo Larreina

Angeblich auf dem Radar des FC Bayern: Nico Williams

Um in der Fußball-Bundesliga demnächst wieder ganz vorne zu stehen, will der FC Bayern seinem Kader eine Frischzellenkur verpassen. Dabei soll der spanische Shootingstar Nico Williams weiterhin eine Rolle spielen.

Fünf Tore und zwölf Vorlagen in 31 La-Liga-Spielen haben Nico Williams ein Ticket für die Europameisterschaft in Deutschland beschert. Am Montag wurde der 21-Jährige von Athletic Bilbao in den vorläufigen Turnierkader der Selección berufen, auch im endgültigen Aufgebot dürfte er stehen.

Mit seinen Top-Leistungen hat der Linksaußen längst die Spitzenvereine Europas auf sich aufmerksam gemacht. Neben dem FC Barcelona und dem FC Chelsea soll auch der FC Bayern zu Williams' Bewunderern zählen.

Schon im März war das Interesse der Münchner durchgesickert, nun hat "Relevo" noch einmal Öl ins Gerüchtefeuer gegossen. Demnach steht der Angreifer auf der Einkaufsliste des Bundesligisten seit Wochen weit oben.

In Bilbao ist Williams, dessen älterer Bruder Inaki ebenfalls für Athletic auf Torejagd geht, noch bis 2027 gebunden. In seinem Vertrag soll allerdings eine Ausstiegsklausel verankert sein, die ihm für eine Ablöse von 60 Millionen Euro einen Transfer ermöglichen würde.

FC Bayern will Williams bei der EM beobachten

Angeblich will der FC Bayern die anstehende EM nutzen, um Williams nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Danach soll mit dem neuen Trainer - voraussichtlich Vincent Kompany - entschieden werden, ob man ein konkretes Angebot für den Youngster hinterlegt.

Der umworbene Rechtsfuß, dessen Eltern aus Ghana stammen, hält sich bislang bedeckt. Sein voller Fokus liege auf der Nationalmannschaft, heißt es. Auf großer Bühne könnte er sich zusätzlich ins Schaufenster stellen.

Seit seinem elften Lebensjahr hat der Flügelstürmer sämtliche Nachwuchsmannschaften von Athletic Bilbao durchlaufen. In den vergangenen drei Spielzeiten war Williams fester Bestandteil des Profiteams.

So kommt er trotz seines zarten Alters bereits auf 103 Einsätze in der Primera División (11 Treffer, 17 Assists).