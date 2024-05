Insider enthüllt Kompany-Zeitplan des FC Bayern

IMAGO/Joe Giddens

Vincent Kompany übernimmt den FC Bayern

Seit dem Wochenende soll der Wechsel von Vincent Kompany vom FC Burnley zum FC Bayern in trockenen Tüchern sein. Die offizielle Bestätigung des Deals steht aber noch aus. Wie plant der deutsche Rekordmeister?

"Der FC Bayern macht darum noch ein wenig Rätselraten. Wir gehen davon aus, dass es am Dienstag oder Mittwoch soweit sein könnte und der Verein es dann auch offiziell bekanntgeben wird. In dieser Woche wird auf jeden Fall etwas passieren", erläuterte "Sky"-Reporter Florian Plettenberg den Stand der Dinge in der Sendung "Transfer Update - die Show".

Es stehe allerdings noch nicht fest, ob Kompany jetzt auch schon in der Münchner Allianz Arena vorgestellt werde oder erst zu einem späteren Zeitpunkt, so der Journalist.

Am Samstag hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, dass sich der FC Bayern und Burnley auf die Ablöse für Kompany geeinigt haben sollen. Mit dem Übungsleiter selbst war angeblich schon seit einigen Tagen alles klar. Zwischen zehn und 13 Millionen Euro, je nach Quelle, sollen an Premier-League-Absteiger Burnley fließen.

FC Bayern erfüllt Vincent Kompany die ersten Personalwünsche

Dass der FC Bayern für Kompany so tief in die Tasche greift und ihn dem Vernehmen nach mit einem langfristigen Kontrakt bis 2027 ausstattet, ist wohl auch der Tatsache geschuldet, dass der frühere Bundesliga-Profi in den Gesprächen mit Eberl und Freund sehr überzeugend aufgetreten sein soll.

Man habe bereits über den Kader sowie mögliche Neuzugänge gesprochen, hieß es. Kompany traue sich zu, an der Säbener Straße sowohl mit arrivierten Stars als auch mit jungen Nachwuchstalenten zu arbeiten - und damit den Weg mitzugehen, den Eberl und Co. für den FC Bayern im Sinn haben.

Auch erste Personalwünsche sollen die Münchner dem 38 Jahre alten Belgier erfüllt haben. Berichten zufolge bringt Kompany Co-Trainer Floribert Ngalula und Athletik-Coach Bram Geers mit zum FC Bayern. Zum Trainerteam soll dann auch der derzeitige Münchner U19-Coach Rene Maric gehören.