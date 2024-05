Pizarro wäre Alonso als Bayern-Coach lieber gewesen

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Xabi Alonso hat sich gegen einen Wechsel zum FC Bayern entschieden

In Vincent Kompany scheint der FC Bayern endlich einen Nachfolger für Thomas Tuchel gefunden zu haben. Zuvor hatten mehrere Kandidaten abgesagt, darunter auch Leverkusens Meistercoach Xabi Alonso. Für Claudio Pizarro war das eine Enttäuschung.

Im Spätherbst seiner Karriere hatte der Peruaner mit Alonso beim FC Bayern zusammengespielt, die gegenseitige Wertschätzung ist bis heute groß.

Wie erfolgreich der Spanier zuletzt bei Bayer war, ist Pizarro natürlich nicht verborgen geblieben. "Es war gerecht, Leverkusen hatte ein super Jahr. Der Trainer hat einen unglaublichen Job gemacht, sie haben (in der Bundesliga; d. Red.) kein Spiel verloren. Sie waren der richtige Sieger", verdeutlichte der 45-Jährige im Interview mit dem "kicker".

Alonso habe "viel Ahnung von Fußball, in Madrid, in Liverpool und bei uns in Bayern gespielt", hob Pizarro hervor: "Man kann an dem Jahr, das er mit Leverkusen gespielt hat, sehen, dass er ein sehr guter Trainer ist."

Wenig überraschend hätte der FC Bayern seinen ehemaligen Mittelfeld-Lenker daher gerne zurück an die Säbener Straße geholt, schließlich wird zum 1. Juli der Trainerjob beim Rekordmeister frei.

Doch Alonso entschied sich gegen einen Wechsel - zum Leidwesen Pizarros. "Ich wollte, dass Xabi zum FC Bayern kommt. Das war mein erster Gedanke, ich habe die Hoffnung gehabt. Aber am Ende hat er entschieden, in Leverkusen zu bleiben. Das ist auch gut", resümierte der Klubrepräsentant der Münchner.

Kompany? Pizarro hätte FC Bayern zu "Erfahrung" geraten

In den vergangenen Monaten hat Pizarro mit den strauchelnden Bayern gelitten. "Das war ein schwieriges Jahr mit vielen Veränderungen im Verein", merkte der frühere Torjäger an.

Nach dem Abschied von Thomas Tuchel soll der junge Belgier Vincent Kompany das Ruder herumreißen, seine Ankunft in München steht unmittelbar bevor.

Pizarro ist hin- und hergerissen: "Bayern hat es immer gut getan, wenn sie einen Trainer mit Erfahrung hatten. Einer, der versucht, die Spieler spielen zu lassen, was sie auf dem Platz am besten können und ihnen viel Vertrauen gibt."