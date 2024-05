Daran hängt der Ouedraogo-Deal des FC Bayern

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Wechselt Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 zum FC Bayern?

Dass der FC Bayern es auf U17-Nationalspieler Assan Ouédraogo abgesehen hat, ist hinlänglich bekannt. In trockenen Tüchern ist der Wechsel des Mittelfeld-Juwels vom FC Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister aber noch nicht - aus einem bestimmten Grund.

Laut "Sky" hängt Ouédraogos endgültiges Bekenntnis zum FC Bayern an der lange offenen Trainerfrage bei den Münchnern. Diese ist nun allem Anschein nach endlich beantwortet: Vincent Kompany wechselt vom FC Burnley an die Säbener Straße und beerbt dort Thomas Tuchel. Noch in dieser Woche soll die offizielle Bestätigung der Personalie erfolgen.

Dann könnte auch Bewegung in die Causa Ouédraogo kommen. "Es gibt noch keine finale Zusage. Die kann kommen, wenn Vincent Kompany ihn überzeugt. Ouedraogo wartet auf dieses eine Gespräch. Bekommt er einen klaren Plan ab der übernächsten Saison aufgezeigt, wird er dem FC Bayern zusagen", sagte Reporter Florian Plettenberg in der Sendung "Transfer Update - die Show".

Wechsel zum FC Bayern (fast) fix? Das kassiert der FC Schalke 04 für Assan Ouédraogo

Dem FC Schalke 04 sind bei Ouédraogo die Hände gebunden. Der bis 22027 datierte Vertrag des 18-Jährigen in Gelsenkirchen enthält eine Ausstiegsklausel. Bis zu 15 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen fließen im Falle eines Wechsels laut "Sportbuzzer" an die klammen Königsblauen. "Sky" schrieb zuletzt von immerhin neun bis zwölf Millionen Euro.

Dem Vernehmen nach bemühte sich auch RB Leipzig intensiv um Ouédraogo, soll aber inzwischen aus dem Rennen sein. Angeblich kam für die Sachsen keine Rückleihe zu Schalke in Frage. Diese soll die Spielerseite aber als wichtig für die künftige Entwicklung des Top-Talents ansehen.

Ouédraogo erhält so in gewohntem Umfeld die Chance auf wichtige Spielpraxis im Seniorenbereich, um sich bestmöglich auf sein (wahrscheinliches) Engagement beim FC Bayern vorzubereiten. Schalke kann in der kommenden Zweitliga-Saison mit einem technisch versierten Spieler planen, der auf diesem Niveau bereits den Unterschied machen kann.