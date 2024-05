Offiziell! Flick heuert beim FC Barcelona an

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Hansi Flick ist neuer Coach des FC Barcelona

Rund achteinhalb Monate nach seinem Ausscheiden als Bundestrainer hat Hansi Flick wieder einen Trainerposten übernommen. Der ehemalige Triple-Coach des FC Bayern heuert beim FC Barcelona an. Das gaben die Katalanen am Mittwoch bekannt.

Nach einer monatelangen Achterbahnfahrt ist die Ernennung von Hansi Flick zum neuen Trainer des FC Barcelona nun in trockenen Tüchern. Der 59-Jährige hat einen Vertrag bis Ende Juni 2026 unterschrieben. "Culers, das ist unser Moment! Auf geht's, Barca", sagte Flick in einem Video auf Spanisch, welches die Blaugrana am Mittwochmittag veröffentlichte.

Am vergangenen Freitag ebnete der Klub den Weg für Flick bereits, indem er die wenig ruhmreiche Kehrtwende von der Kehrtwende verkündete: Barca bestätigte, dass Klub-Legende Xavi in der kommenden Saison nicht mehr Trainer sein wird. Inzwischen wurde sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt.

Kurios: Der ehemalige Mittelfeldspieler hatte im Januar von sich aus angekündigt, Barca im Sommer verlassen zu wollen, wurde von den Klub-Bossen aber nur Wochen später noch einmal umgestimmt - um dann doch vor die Tür gesetzt zu werden.

Flick galt schon nach Xavis erstem Rücktritt als Top-Kandidat auf die Nachfolge, nun ist der Deal mit Verspätung perfekt.

Xavi warnt: Hansi Flick wird beim FC Barcelona "leiden"

Das Hickhack untermauert allerdings auch, dass der spanische Weltklasse-Klub kein leichtes Pflaster ist. Ein Umstand, den Xavi selbst nach seinem letzten Spiel als Verantwortlicher am Sonntag beim FC Sevilla (2:1) unterstrich. "Ich habe das Gefühl, dass alles, was ich getan habe, ein Erdbeben ausgelöst hat. Ich wurde im Allgemeinen ins Visier genommen. Ich war nicht in der Lage, in Ruhe und Gelassenheit zu arbeiten", so der Spanier.

An seinen Nachfolger richtete Xavi zudem Worte, die diesen nachdenklich stimmen dürften: "Der neue Trainer muss sich bewusst sein, dass die wirtschaftliche Lage ungünstig ist", eröffnete Xavi und warnte dann: "Ich sage ihm, dass er leiden wird. Ich sage ihm, dass er geduldig sein soll, denn es ist ein sehr schwieriger Ort."

Auf der anderen Seite übernimmt Flick einen Trainerposten, der fraglos zu den begehrtesten der Fußballwelt zählt. Beim FC Barcelona wartet zudem ein Team auf den gebürtigen Heidelberger, indem sich mit Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Pedri oder Gavi einige herausragende Talente sowie zahlreiche gestandene Topstars tummeln. Mit Ilkay Gündogan, Marc-André ter Stegen und Robert Lewandowski kennt Flick gleich drei Führungsspieler bereits von früheren Stationen.