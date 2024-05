Neue Chance für Bayern-Stars unter Kompany?

IMAGO/nordphoto GmbH / Denkinger

Bleiben Leon Goretzka (l.) und Dayot Upamecano (r.) beim FC Bayern?

Vincent Kompany steht beim FC Bayern in den Startlöchern. Unter dem designierten Trainer könnten wohl einige Spieler an der Säbener Straße eine neue Bewährungschance erhalten.

Laut "tz" hat Kompany beim FC Bayern "keine echten Streichkandidaten ausgemacht". Heißt: Der 38-Jährige will sich wohl zunächst ein eigenes Bild vom Kader machen.

Kompany strebt angeblich ein 4-2-3-1-System in München an und will zudem auf Pressing setzen.

Dem entsprechenden Medienbericht zufolge darf sich Dayot Upamecano unter dem Belgier wieder Hoffnung auf mehr Spielzeit machen. Der Franzose hatte seinen Stammplatz in der Innenverteidigung unter Thomas Tuchel während der Rückrunde verloren.

"tz" spekuliert, dass Minjae Kim, Matthijs de Ligt und Eric Dier derzeit "schlechtere Karten" haben könnten, sollte der Klub im Sommer den Verkauf eines zentralen Abwehrspielers in Erwägung ziehen.

Bleiben Gnabry und Co. beim FC Bayern?

Kompany würde Kimmich "gerne behalten", heißt es weiter. Der deutsche EM-Fahrer besitzt nur noch einen Vertrag bis 2025. Nach Angaben der Tageszeitung könnten die Zukunftsgespräche zwischen dem FC Bayern und Kimmich bald beginnen.

Leon Goretzka, Serge Gnabry und Kingsley Coman dürften sich angeblich ebenfalls Hoffnungen auf eine sportliche Zukunft unter Kompany machen, so der Tenor der "tz". Um das Trio rankten sich zuletzt immer wieder Wechsel-Gerüchte.

Kompany vor Unterschrift beim FC Bayern

Der designierte Tuchel-Nachfolger will sich wohl zunächst persönlich einen Überblick verschaffen, anstatt voreilige Kader-Entscheidungen zu treffen.

Kompany erhält beim FC Bayern übereinstimmenden Medienberichten zufolge einen Dreijahresvertrag bis 2027. Das Arbeitspapier des Ex-HSV-Profis beim FC Burnley läuft offiziell noch bis 2028. Die Münchner müssen deshalb eine Ablöse an den Premier-League-Absteiger zahlen. "Bild" berichtete unlängst von 10,5 Millionen Euro plus Boni.