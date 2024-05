Trainer-Theater beendet! FC Bayern holt Kompany

IMAGO/Ian Stephen

Vincent Kompany ist neuer Trainer des FC Bayern

Was die Spatzen schon seit Tagen lautstark von den Dächern Münchens trällern, hat der FC Bayern nun bestätigt: Vincent Kompany verlässt den FC Burnley und tritt beim deutschen Rekordmeister die Nachfolge von Trainer Thomas Tuchel an. Am Mittwoch wurde die Zusammenarbeit verkündet.

Die unrühmliche Trainersuche des FC Bayern ist endgültig Geschichte: Vincent Kompany verlässt den Premier-League-Absteiger FC Burnley und übernimmt das Zepter beim deutschen Rekordmeister.

Der 38-Jährige hat einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben, am Donnerstag wird er um 11 Uhr offiziell vorgestellt.

"Ich freue mich auf die Herausforderung FC Bayern. Es ist eine große Ehre, für diesen Club tätig sein zu dürfen – der FC Bayern ist eine Institution im internationalen Fußball. Als Trainer musst du für das stehen, was du als Persönlichkeit bist: Ich liebe es, den Ball zu haben, kreativ zu sein – und wir müssen auch aggressiv sein auf dem Platz und mutig. Ich freue mich jetzt auf die ganz elementaren Dinge: Mit den Spielern zu arbeiten, ein Team zu bilden. Wenn die Basis steht, kommt auch der Erfolg", wurde Kompany zitiert.

Der Bekanntgabe der Verpflichtung des ehemaligen belgischen Nationalspielers, für den die Münchner je nach Quelle satte 10 bis 13 Millionen Euro an den FC Burnley überwiesen haben sollen, waren zahlreiche Absagen vorausgegangen.

Die teils erschreckend früh von der Klub-Führung als Wunschlösungen ausgerufenen Xabi Alonso, Sebastian Hoeneß, Julian Nagelsmann oder Ralf Rangnick verpassten den Bayern jeweils einen Korb oder bekannten sich schlicht zu ihren derzeitigen Arbeitgebern.

Dass unmittelbar vor dem Saisonende plötzlich eine Weiterbeschäftigung von Thomas Tuchel, mit dem man sich schon im Februar auf ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit im Sommer einigte, scheiterte, rundete das katastrophale Bild ab, das die Führung an der Säbener Straße in den vergangenen Monaten abgab.

Guardiola hat "hohe Meinung" von neuem Coach des FC Bayern

Richten soll es nun mit Kompany ein Trainer, der auf Top-Ebene bislang keine Erfahrungen vorweisen kann - und dennoch großes Ansehen genießt.

Begeistert zeigte sich unter anderem Bayerns Ex-Coach Pep Guardiola von der Trainerwahl der Münchner. "Ich habe eine hohe Meinung von Vinny, der Abstieg mit Burnley spielt da keine Rolle", sagte der Teammanager von Manchester City vor dem FA-Cup-Finale gegen Stadtrivale ManUnited (1:2) über Kompany.