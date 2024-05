Zweite Liga? Ausland? Hiervon hängt die Selke-Zukunft ab

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Davie Selke (l.) könnte den 1. FC Köln im Sommer verlassen

Davie Selke galt beim 1. FC Köln in der abgelaufenen Bundesliga-Saison immer wieder als großer Hoffnungsträger, konnte den Abstieg der Rheinländer aber letzten Endes auch nicht verhindern. Über die weitere Zukunft des Stürmers in der Domstadt wird nun heftig spekuliert.

Eigentlich sollte Selke als Mittelstürmer Nummer eins beim 1. FC Köln bei der Mission Klassenerhalt mithelfen. Allerdings musste der Angreifer immer wieder verletzungsbedingt passen, bestritt lediglich 16 Bundesliga-Partien in 2023/24 von Beginn an.

Die sechs Saisontore des ehemaligen U21-Nationalspielers reichten nicht aus, um den Absturz des Effzehs in die Zweitklassigkeit verhindern zu können.

Dass Selke den Gang in die 2. Bundesliga überhaupt mitgehen wird, ist trotz laufenden Arbeitspapiers bis 2026 noch völlig offen. Selke-Berater Akeem Adewumni merkte auf Anfrage von RTL/ntv und sport.de zumindest vielsagend an, dass es nun viele Faktoren gibt, "die passen müssen".

Der Mittelstürmer betonte zuletzt zwar mehrfach, dass er sich im Verein, für den er seit der Rückrunde 2022/23 aufläuft, sehr wohl fühlt. Aber der 1,95-m-Hüne sterbt durchaus an, weiterhin erstklassig zu spielen. Außerdem soll es ein lukratives Angebot für Selke aus Saudi-Arabien geben.

Eichner als Wunschlösung der Kölner Vereinsbosse

Die endgültige Entscheidung über einen möglichen Selke-Abschied aus Köln wird wohl ohnehin erst fallen, wenn klar ist, wer die Mannschaft als neuer Cheftrainer in der 2. Bundesliga übernimmt. Bis dahin will sich die Spielerseite noch gedulden, wie Berater Adewumni bestätigte. Er werde gemeinsam mit seinem Klienten Davie Selke nun vorerst abwarten und in den "nächsten Wochen eine Entscheidung treffen".

Zuletzt hatte sich Christian Eichner von Zweitliga-Konkurrent Karlsruher SC als Wunschlösung der Kölner Vereinsführung auf den Cheftrainer-Posten herauskristallisiert.