Flick droht heikle Mission beim FC Barcelona

IMAGO/Laci Perenyi

Hansi Flick soll in Kürze als neuer Coach des FC Barcelona bestätigt werden

Nachdem er Anfang der 2000er-Jahre bei der TSG 1899 Hoffenheim die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellte, mit dem DFB-Team als Co-Trainer den WM-Titel 2014 und mit dem FC Bayern als Chefcoach das Triple 2019/20 feierte - als deutscher Bundestrainer aber krachend scheiterte -, wagt Hansi Flick beim FC Barcelona sein nächstes Abenteuer. Die Vorstellung des 59-Jährigen soll laut Medienberichten noch am Dienstag erfolgen. Flicks Vita wird damit um eine weitere Station bei einem absoluten Weltklasse-Klubs reicher - dem gebürtigen Heidelberger droht allerdings eine heikle Mission in Katalonien.

Superstars wie Frenkie de Jong, Ronald Araújo, Ilkay Gündogan, Marc-André ter Stegen oder Robert Lewandowski, garniert mit einigen der vielversprechendsten Talenten der Fußball-Welt wie Gavi, Pedri, Lamine Yamal oder Pau Cibarsí: Um das Personal, das Hansi Flick zur Verfügung stehen wird, ist der neue Barca-Coach zu beneiden. Ein Altersschnitt von gerade mal 25 Jahren lässt zudem erahnen, wohin die Reise in naher Zukunft gehen könnte - und dennoch erwartet Flick wohl alles andere als ein gemachtes Nest.

Dass der FC Barcelona infolge jahrelanger Misswirtschaft finanziell längst nicht mehr auf Rosen gebettet ist, namhafte Neuzugänge nur verpflichtet werden können, wenn andere Topverdiener den Klub verlassen, ist längst kein Geheimnis mehr.

Die spanischen Medien hält dieser Umstand zwar keineswegs davon ab, die Schlagzeilen mit zahlreichen, stargespickten Transfer-Wunschlisten zu befüllen - darunter ist so ziemlich jeder Spieler, den Flick bereits beim FC Bayern unter seinen Fittichen hatte. Die Realität dürften die Medienberichte allerdings kaum widerspiegeln.

Allein schon aufgrund der Anwesenheit eines gewissen Robert Lewandowskis, der den FC Bayern unter Flick zum Triple ballerte, mit seinen inzwischen 35 Jahren beim FC Barcelona jedoch zum Problem werden könnte: Bei der Verpflichtung des Polen einigte dieser sich mit Barca auf einen gestaffelten Vertrag. Netto (!) kassiert Lewandowski 2024/25 angeblich 16 Millionen Euro - ein Salär, das den Blaugrana im Fight um Neuzugänge eine Hand auf den Rücken binden dürfte.

Damit aber nicht genug: Als Hypothek könnte sich auch das Hickhack um Flicks Vorgänger Xavi Hernández erweisen. Die Klub-Ikone, die den Verein im November 2021 übernahm und 2023 zu einer Zeit größter Querelen zum Titel führte, verkündete im Januar 2024 eigenmächtig ihren Abschied, wurde von der Klubführung zuletzt dann von einem Verbleib überzeugt - und letztlich doch gefeuert. Dazwischen immer wieder Gerüchte um Flick.

Xavis "Vermächtnis" erhöht den Druck auf Flick

Kein Wunder, dass der 44-jährige Xavi seinem Nachfolger mit auf den Weg gab: "Ich sage ihm, dass er leiden wird. Ich sage ihm, dass er geduldig sein soll, denn es ist ein sehr schwieriger Ort."

Auch wenn er sich am Ende aufgrund (zu) klarer Worte mit der Klubführung überworfen haben soll, genießt Xavi bei den Barca-Fans weiterhin Legendenstatus. Dass unter ihm Youngster wie Héctor Fort, Fermín López, Marc Guiu und vor allem Cubarsí oder Yamal debütierten und teils rasend schnell zu Spielern reiften, um die man Barca beneidet, wird Xavi hoch angerechnet. Das sei das "Vermächtnis" Xavis, so titelte die "as". Zugleich dürfte Flick daran gemessen werden.

Informationen der "Mundo Deportivo" zufolge ist man sich der komplizierten Lage beim FC Barcelona durchaus bewusst, Flick soll daher von Beginn aus der Schusslinie genommen werden. Um unangenehmen Nachfragen zu möglichen Transferwünschen oder ähnlichem aus dem Weg zu gehen, erfolgt die Verkündung des Deals demnach vorerst nur in Kurzform, eine offizielle Präsentation sei erst "einige Wochen später" geplant.

Marc Affeldt