Medien: 1. FC Köln bindet Mittelfeld-Juwel

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Fayssal Harchaoui soll auch künftig für die Farben des 1. FC Köln kämpfen

Kleiner Hoffnungsschimmer inmitten aller Abstiegs-Tristesse: Der 1. FC Köln bindet ein Mega-Talent, das als großes Versprechen für die Zukunft gilt. Die Vertragslänge lässt aufhorchen.

Fayssal Harchaoui bleibt offenbar beim 1. FC Köln. Wie die "Kölnische Rundschau" berichtet, wird der im kommenden Jahr auslaufende Vertrag des 18-jährigen Mittelfeld-Juwels verlängert.

Harchaoui spielte sich bei der U17-Weltmeisterschaft 2023 für Deutschland ins Blickfeld. Im zentralen Mittelfeld ging er als Anführer voran und überzeugte mit Zweikampfstärke und Spielintelligenz, reckte am Ende den Pokal in die Höhe. In der Profi-Mannschaft des FC ist das Talent der Geißböcke bisher noch nicht zum Einsatz gekommen. Dass sich das künftig ändern soll, zeigt die Länge von Harchaouis neuem Vertrag.

So lange soll Harchaoui in Köln bleiben

Um ganze vier Jahre soll der Jungspund verlängern, dann wäre Harchaoui 22 Jahre alt. Das zeigt: Der FC traut Harchaoui den Sprung in die erste Mannschaft zu.

Harchaoui wird seit 2019 am Geißbockheim ausgebildet und spielt zurzeit in der U19 des 1. FC Köln. Für die deutsche U17 war er 26 Mal im Einsatz und wurde als gesetzter Stammspieler Europa- und Weltmeister.

Aufgrund der gegen den FC verhängten Transfersperre müssen die Kölner sowieso auf jüngere Spieler setzen. Bis zur Winter-Transferphase darf der Klub keine externen Spieler verpflichten. Das könnte für den jungen Harchaoui zur Riesen-Chance werden.