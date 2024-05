EM in Gefahr? So geht es Sané und Musiala

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Leroy Sané (r.) und Jamal Musiala vom FC Bayern waren zuletzt angeschlagen

Leroy Sané und Jamal Musiala vom FC Bayern waren im Saisonfinale angeschlagen, spielten unfit oder fielen aus. Mit Blick auf die EM müssen sich die Fans der deutschen Nationalmannschaft aber wohl keine Sorgen machen.

Wie "Sky" unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, ließ sich das Münchner Duo in den Tagen vor der Ankunft im EM-Trainingslager in Blankenhain (Thüringen) noch einmal gründlich durchchecken. Sané sei für eine Behandlung sogar eigens nach Stuttgart gereist, heißt es.

Bei beiden habe es von Seiten der Mediziner Entwarnung gegeben: Sané und Musiala werden aller Voraussicht nach rechtzeitig zur Heim-Endrunde fit und Bundestrainer Julian Nagelsmann im Eröffnungsspiel gegen Schottland am 14. Juni (21:00 Uhr) in der heimischen Allianz Arena zur Verfügung stehen.

Dennoch trainieren Sané und Musiala in Blankenhain noch sehr dosiert. Am Montag absolvierten sie bei der öffentlichen Einheit vor 15.000 Zuschauern nur das Warmup. Auch Dienstag fehlten sie im DFB-Teamtraining. Laut Nagelsmann ist eine Rückkehr am Freitag vorgesehen.

Weitere Stars des FC Bayern fehlen

Ohnehin kann der frühere Chefcoach des FC Bayern derzeit nur auf einen Rumpfkader zurückgreifen.

Neben Sané und Musiala fehlen auch Aleksandar Pavlovic und David Raum angeschlagen. Stammtorwart Manuel Neuer laboriert an einem Magen-Darm-Infekt, sein Vertreter Marc-Andre ter Stegen und Kapitän Ilkay Gündogan treffen nach ihrem letzten Saisoneinsatz beim FC Barcelona verspätet im deutschen EM-Camp ein.

Das gilt auch für die Spieler von Double-Sieger Bayer Leverkusen sowie den Champions-League-Finalisten Real Madrid und Borussia Dortmund.

Vor dem EM-Auftakt gegen Schottland stehen für die DFB-Elf noch zwei Testspiele auf dem Programm: Am 3. Juni in Nürnberg gegen die Ukraine und am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland.