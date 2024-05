FC Bayern in der "besten Position" bei Spanien-Star

Alex Carreras / Imago

Miguel Gutierrez soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Dass Alphonso Davies auch 2024/25 im Kader des FC Bayern stehen wird, erscheint von Tag zu Tag unwahrscheinlicher. Zu festgefahren wirken die Verhandlungspositionen der Münchner und der Vertreter des Kanadiers. Ein ablösefreier Abgang im Sommer 2025 ist zudem ein Szenario, das der deutsche Rekordmeister mit Sicherheit verhindern will. Wenig überraschend soll man daher bereits einen Nachfolger ins Visier genommen haben.

Dem spanischen Portal "Don Balon" zufolge hat der FC Bayern Miguel Gutierrez vom FC Girona als möglichen Ersatz für Linksverteidiger Alphonso Davies auserkoren. Im Poker um den 22-Jährigen sollen sich die Münchner demnach in der "besten Position" befinden.

Gutierrez wechselte im Sommer 2022 für nur vier Millionen Euro von Real Madrid zum FC Girona, mit dem er 2023/24 in der spanischen Liga für Furore sorgte. Beim sensationellen Einzug des Klubs in die Champions League bestritt Gutierrez 35 Ligaspiele. Dabei erzielte er zwei Treffer und bereitete sieben weitere Tore vor.

Obwohl der Vertrag des Linksfußes in Girona erst im Sommer 2027 endet, geht "Don Balon" übrigens davon aus, dass bei einem Kauf keine überbordende Ablöse fällig werden dürfte. Dem Bericht zufolge auch ein Grund dafür, dass der FC Bayern seine Bemühungen um den gebürtigen Madrilenen intensiviere.

Gerüchte um Wechsel zum FC Bayern nicht neu

Ausgerechnet Davies könnte übrigens zum Zünglein an der Waage werden. Der Bayern-Star wird seit Monaten bei Real Madrid gehandelt, die Madrilenen ihrerseits sollen für Gutierrez eine Rückkaufklausel in Höhe von acht Millionen Euro besitzen. Nicht ausgeschlossen, dass Madrid diese Konstellation ausnutzt und Gutierrez in mögliche Verhandlungen einfließen lässt.

Gerüchte um ein Interesse des deutschen Rekordmeisters sind übrigens nicht ganz neu. Um den Jahreswechsel sowie zuletzt Mitte März wurde Gutierrez schon mit einem Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt in Verbindung gebracht. Auch Borussia Dortmund soll Spekulationen zufolge ein Auge auf den spanischen U21-Nationalspieler geworfen haben.