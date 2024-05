Thomas Müller spricht offen über seine Zukunft

IMAGO/Marc Schueler

Thomas Müller vom FC Bayern ist heiß auf die Fußball-EM

Ein möglicher Rücktritt aus der Nationalmannschaft ist für Thomas Müller vom FC Bayern kurz vor der anstehenden Fußball-EM in Deutschland noch kein Thema.

"Ich denke jetzt noch nicht an das Abtreten, sondern an die Aufgaben, die vor uns stehen und alles was danach passiert, das wird man dann sehen", sagte Müller auf der DFB-Pressekonferenz am Dienstag.

Der 34-Jährige steht im deutschen Kader für die Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli). Für Müller ist es bereits das achte Turnier mit der A-Nationalmannschaft. Das große Highlight bisher war zweifelsohne der Gewinn der Weltmeisterschaft 2014.

An einem Rücktritt sei er "nie wirklich dran" gewesen, "am Verabschieden vielleicht schon. Ich habe damals ja selbst nicht gewusst, ob ich es schaffe, noch einmal in die Nationalmannschaft zu kommen, aus sportlichen Gesichtspunkten", sagte Müller angesprochen auf ein Interview nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2022 in Katar.

"Es ist ja nicht so, dass man die Nationalmannschaft buchen kann. Da nominieren Trainer Spieler und du hast keinen Vertrag mit dem DFB. Du kannst in jeder Maßnahme dabei sein, oder eben auch nicht", schilderte Müller.

Er habe damals am Ende des besagten Interviews "versucht, die Möglichkeit zu nutzen, um meine Emotionen widerzuspiegeln", erklärte der Offensivmann.

Thomas Müller verweist auf Vertrag beim FC Bayern

Tatsächlich stand Müller bei den beiden darauffolgenden Lehrgängen nicht im DFB-Kader, im vergangenen September feierte der Profi des FC Bayern aber schließlich wieder sein Comeback im Kreise der Nationalmannschaft.

"Ich fühle mich hier immer wohl. Ich habe mich immer super stolz und froh gefühlt, zur Nationalmannschaft zu fahren, alles für die Nationalmannschaft reinzuwerfen. So fühle ich mich jetzt auch", versicherte Müller.

Der 34-Jährige wird bei der anstehenden EM wohl zumeist als Joker von der Bank in die Spiele kommen. Eine Rolle, die Müller zuletzt auch oftmals beim FC Bayern inne hatte.

Bezüglich seiner Zukunft in München, betonte Müller, habe er "noch ein Jahr Vertrag, ich kann ja meinen Arbeitgeber nicht hängen lassen, die bauen ja auf mich". Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: "Also in einer gewissen Art und Weise ...".