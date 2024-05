FC Bayern für Kimmich weiterhin erster Ansprechpartner

IMAGO/imageBROKER/Michael Weber

Joshua Kimmich hat beim FC Bayern Vertrag bis 2025

Um Joshua Kimmich vom FC Bayern ranken sich aktuell immer wieder Transfer-Gerüchte. Spekulationen über einen möglichen Wechsel zum FC Barcelona sind aber angeblich "nicht heiß".

Laut "AZ" ist der FC Bayern weiterhin "der erste Ansprechpartner" von Kimmich. Der 29-Jährige besitzt bei den Münchnern noch einen Vertrag bis 2025. Gespräche mit Sportvorstand Max Eberl über eine Verlängerung seien bis dato "noch nicht konkret", schreibt die Zeitung weiter.

Kimmich wird immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Die Gerüchte nahmen in den vergangenen Tagen wieder an Fahrt auf, nachdem die Katalanen die Trennung von Xavi verkündeten und sich Hansi Flick als designierter Nachfolger herauskristallisierte. Kimmich und Flick kennen sich aus gemeinsamen Tagen beim FC Bayern sowie bei der deutschen Nationalmannschaft.

"AZ" zufolge ist das Barca-Thema rund um Kimmich momentan aber "nicht heiß".

Transfer-Experte Fabrizio Romano hatte in seinem "Daily Briefing" zuletzt ebenfalls berichtet, dass es beim FC Barcelona noch keine konkreten Gespräche mit Flick über mögliche Transferziele gegeben haben soll. Ob der spanische Vize-Meister im Sommer bei Kimmich anklopft, hängt offenbar auch von den finanziellen Möglichkeiten der Katalanen ab.

FC Bayern: Kimmich will Trainer-Frage abwarten

Bayerns Sportvorstand Eberl hatte bereits im März gegenüber "Sky" erklärt, dass Kimmich zunächst die Trainer-Frage an der Säbener Straße abwarten will, bevor er über seine sportliche Zukunft entscheidet. Mittlerweile steht Vincent Kompany vor einer Unterschrift in München.

Kimmich spielt bereits seit 2015 für den FC Bayern. Der deutsche Nationalspieler wird entscheiden müssen, ob er sich weiterhin beim deutschen Rekordmeister sieht oder noch einmal ein neuen Kapitel in seiner Karriere aufschlagen möchte. Ein zeitnaher Entschluss deutet sich nicht an. "AZ" zufolge will sich Kimmich erst einmal voll auf die Fußball-EM konzentrieren.