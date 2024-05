Das sagt Müller zum Kompany-Deal des FC Bayern

IMAGO/Marc Schueler

DFB-Star Thomas Müller würde sich über Klarheit beim FC Bayern freuen

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Vincent Kompany soll neuer Trainer des FC Bayern werden. Klub-Idol Thomas Müller hat sich am Dienstag auf Nachfrage positiv über die bevorstehende Entscheidung geäußert, will die wohl wichtigste Personalie an der Säbener Straße mit Blick auf die kommende Saison aber aktuell "ausblenden".

Die monatelange Trainersuche des FC Bayern - sie scheint endlich zu einem Ende zu kommen. Vincent Kompany soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge die Nachfolge von Thomas Tuchel beim deutschen Rekordmeister antreten.

Bei der DFB-Pressekonferenz am Dienstag bezog auch Nationalspieler Thomas Müller Stellung zur Personalie. Der 34-Jährige zeigte sich auf Nachfrage eines Reporters äußerst erleichtert.

"Falls es wirklich jetzt stimmt, aber es wirkt ja so, bin ich erst mal froh, dass wir im Verein jetzt einen Trainer haben und sozusagen in die Planung gehen können", gab Müller kund.

Viel tiefer wollte der Bayern-Routinier, der sich aktuell mit der deutschen Nationalmannschaft im Teamquartier in Blankenhain auf die bevorstehende Heim-EM vorbereitet, nicht in die Materie gehen.

Thomas Müller will Geschehen beim FC Bayern "ausblenden"

"Alles Weitere passiert dann im Juli", betonte Müller mit Blick auf das große Ziel, eine erfolgreiche Europameisterschaft zu spielen: "Mich persönlich tangiert mich es jetzt erst mal nicht, das ist komplett ausgeblendet. Aber klar bin ich froh, dass wir da jetzt sattelfest in die Zukunft schauen können."

Kommt es wirklich zu einem Vertragsabschluss mit Kompany, kann der entthronte deutsche Serienmeister eine Posse zu den Akten legen, die mit "unrühmlich" noch harmlos beschrieben ist.

Nachdem der FC Bayern im Februar die Trennung von Tuchel zum Saisonende angekündigt hatten, sagte zunächst mit Bayer Leverkusens Coach Xabi Alonso der Wunschkandidat ab. Wenig später fingen sich die Münchner auch Absagen von Tuchels Vorgänger Julian Nagelsmann und von Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick.

Vor dem letzten Spieltag der abgelaufenen Bundesliga-Saison bestätigte dann Tuchel, nochmals mit dem FC Bayern über eine Verlängerung der Zusammenarbeit gesprochen zu haben - aber auch, dass sich Klub und Trainer nicht einigen konnten.

Für den 38-jährigen Ex-HSV-Profi Kompany, der lange Jahre Manchester City und die belgische Nationalmannschaft als Kapitän anführte, wäre das Engagement beim FC Bayern die dritte Trainerstation nach dem RSC Anderlecht und Premier-League-Absteiger Burnley FC.