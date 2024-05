Fix! Timo Werner bleibt bei den Spurs

Martin Rickett/PA Wire/dpa

Timo Werner wird erneut an Tottenham ausgeliehen

Nationalspieler Timo Werner läuft auch in der kommenden Saison für Tottenham Hotspur auf.

Der Klub aus der englischen Premier League einigte sich mit RB Leipzig auf eine Verlängerung der Leihe bis zum Sommer 2025, die Spurs haben vom Fußball-Bundesligisten erneut eine Kaufoption erhalten.

Werner war im Januar leihweise zu den Londonern gewechselt, ihre erste Kaufoption hatten die Spurs nicht gezogen. Der Vertrag des Stürmers in Leipzig läuft noch bis 2026.

"Wir sind sehr zufrieden, dass wir so frühzeitig in der Transferphase eine gute Lösung für beide Seiten gefunden haben. Die Leihe von Timo im Winter hat sich in jedem Fall ausgezahlt, sodass wir ihm eine Fortsetzung ermöglichen wollten", sagte RB-Sportdirektor Rouven Schröder.

Die von den Klubs für dieses Jahr vereinbarte Ablösesumme soll bei 17 Millionen Euro gelegen haben. Nach einer Oberschenkelverletzung, die er sich Ende April zugezogen hatte, war Werner in der abgelaufenen Saison nicht mehr für die Spurs zum Einsatz gekommen. In 13 Premier-League-Spielen erzielte der 28-Jährige zwei Tore für Tottenham. Der gebürtige Stuttgarter gehört nicht zum deutschen EM-Aufgebot.

Angeliño wechselt wohl fest zur AS Rom

Eine andere Leipziger Leihbaustelle scheint dafür bald behoben zu werden. Der Spanier Angeliño wird laut einem "Bild"-Bericht fest zur AS Rom wechseln. Für den linken Außenverteidiger wird eine Ablösesumme von insgesamt fünf Millionen Euro fällig, die in mehreren Raten bezahlt werden soll. Zudem hat Leipzig Stürmer André Silva (San Sebastián) und Mittelfeldspieler Ilaix Moriba (FC Getafe) verliehen.

Auf der Zugangsseite verdichten sich die Anzeichen auf einen Transfer von Bilal El Khannouss vom KRC Genk. Der 20-Jährige bestätigte gegenüber "Het Nieuwsblad", dass er im Sommer wechseln werde. "Ich würde Deutschland wählen. Ein Klub, der etwas mit Energy Drinks zu tun hat? Das wäre möglich und schön, das mit Maarten zu machen", sagte der Mittelfeldspieler.

Torwart Maarten Vandevoordt wechselt zum 1. Juli von Genk nach Leipzig. Der 22-Jährige war bereits vor zwei Jahren für zehn Millionen Euro verpflichtet worden, sammelte aber weiterhin Spielpraxis bei seinem Jugendclub.