Rummenigge bestätigt: Kompany wird Bayern-Trainer

IMAGO/David Horn

Vincent Kompany wird neuer Trainer des FC Bayern

Nach zahlreichen Enttäuschungen, Absagen und Wendungen hat der FC Bayern endlich einen neuen Trainer gefunden. Wie Karl-Heinz Rummenigge am Dienstag im Rahmen der Globe Soccer Awards ausplauderte, wird Vincent Kompany schon zeitnah als neuer Übungsleiter an der Säbener Straße vorgestellt werden.

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund habe sich "für Vincent Kompany als neuen Cheftrainer entschieden", verriet Rummenigge am Dienstag gegenüber "Sky Italia" das, was längst alles wissen. Wann genau der Belgier als neuer Coach des deutschen Rekordmeisters vorgestellt wird, steht laut Rummenigge noch nicht fest. Viel Zeit wird seinen Angaben zufolge aber nicht mehr vergehen.

"Wir sind dabei, die letzten Details zu vervollständigen und dann wird es offiziell sein", sagte das Aufsichtsratsmitglied der Münchner, ohne weiter auf die erwähnten Details einzugehen.

Der ehemalige Vorstandsvorsitze berichtete, dass auch der frühere Münchner Trainer Pep Guardiola bei der Verpflichtung des 38 Jahre alten Belgiers "geholfen" habe. "Er hat Vincent als talentierten Trainer sehr gelobt. Pep kennt Vincent gut und seine Meinung wurde sehr geschätzt", sagte Rummenigge. Kompany war unter Guardiola Spieler und Kapitän bei Manchester City.

FC Bayern bezahlt satte Ablöse für Kompany

Laut "Bild"-Infos sind zahlreiche der Rahmenbedingungen des Kompany-Deals bereits geklärt. Dazu gehört auch die Ablösesumme, die der FC Bayern an den FC Burnley überweisen muss. Diese beläuft sich demnach auf 10,5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen.

Die Vertragslaufzeit ist der "Bild" zufolge ebenfalls schon ausgehandelt. Das Arbeitspapier des ehemaligen belgischen Nationalspielers wird demnach bis zum Sommer 2027 datiert sein. Als klassische Übergangslösung wird Kompany folglich nicht von den Münchner Verantwortlichen betrachtet.

Dafür spricht außerdem: Kompany kommt nicht alleine nach München, sondern bringt mindestens zwei neue Co-Trainer mit. Floribert Ngalula soll wie schon in Burnley auch in München sein Co-Trainer sein, Bram Geers der Fitnesstrainer an seiner Seite. Der Österreicher Rene Maric soll laut "Bild"-Infos zudem befördert und bei der ersten Mannschaft installiert werden.