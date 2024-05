Hummels verrät Details: EM-Aus in unter zwei Minuten

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Beim BVB unerlässlich, bei der EM unerwünscht: Mats Hummels

Beim BVB ist Mats Hummels eine verlässliche Stütze, in der Nationalmannschaft spielt der Innenverteidiger in den EM-Planungen von Julian Nagelsmann aber keine Rolle. Das machte ihm der Bundestrainer in einem kurzen und deutlichen Gespräch unmissverständlich klar.

"Kurz und enttäuschend" sei das Gespräch zwischen ihm und Nagelsmann verlaufen, als der Bundestrainer ihn über sein EM-Aus unterrichtete, erklärte Mats Hummels in einem Interview mit der "Sport Bild".

Insgesamt habe der Austausch am Telefon "nicht einmal zwei Minuten" gedauert, berichtete der 78-fache Nationalspieler von einer Blitz-Abfuhr. Das Gespräch sei allerdings auch deshalb so kurz gewesen, weil er auf dem Weg zum Training war. Zudem "brauche ich in solchen Momenten auch kein langes Gespräch und keine große Erklärung. Das hat mir gereicht", sagte Hummels.

So begründete Nagelsmann das Hummels-Aus

Warum Hummels den EM-Zug letztlich verpasst hat, weiß der Innenverteidiger selbst nicht so recht. "Wenn ich ihn jetzt richtig verstanden habe, ging es ihm auch um andere Dinge als um das Akzeptieren einer Joker-Rolle", versuchte sich Hummels, an die Begründung Nagelsmanns zu erinnern: "Es ging, so wie ich es verstanden habe, eher um altersbedingte Dinge wie Fitness."

Ein Stück weit kann Hummels seine eigene Ausbootung sogar nachvollziehen. Leicht fällt ihm das allerdings nicht. "Ich kann die Gedanken nachvollziehen, dass da eine Gruppe seit März wachsen sollte. Für mich als Einzelperson ist das bitter, weil ich aktuell zu den fünf besten Verteidigern in Deutschland gehöre, dieses Selbstvertrauen habe ich", meinte der Dortmunder.

Ein Trainer müsse bei einem Turnier jedoch nicht zwingend die besten Spieler nominieren, ergänzte Hummels: "Es geht bei einem Turnier auch immer darum, dass Spieler, die keine Minute spielen, extrem glücklich darüber sind, überhaupt dabei zu sein." Das, so der Routinier, würde er als Trainer "ähnlich machen".