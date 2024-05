Vincent Kompany will Bayern-Kader "radikal umbauen"

IMAGO/Nigel Keene

Vincent Kompany wird neuer Trainer des FC Bayern

Mit Vincent Kompany hat der FC Bayern zwar einen neuen Trainer gefunden, doch der Platz auf der Bank ist nur eine Baustelle von vielen im derzeitigen Aufgebot des Rekordmeisters. Das weiß offenbar auch der kommenden Coach, der den Rotstift kreisen lassen möchte.

Wie die "Sport Bild" berichtet, wird die Einstellung von Vincent Kompany als Cheftrainer des FC Bayern einige Begleiterscheinungen mit sich bringen. Betroffen ist vor allem der aktuelle Kader. Hier wünsche sich der Belgier einen "radikalen Umbau", heißt es.

Was das im Detail bedeutet, ist zwar nicht ganz klar. Allerdings schreibt die "Sport Bild", dass Kompany mit seinen Plänen voll und ganz auf der Linie von Max Eberl und Christoph Freund liegt. Auch sie wünschen sich demnach einen personellen Neustart, der nicht zuletzt auch immer wieder von Thomas Tuchel angeregt wurde.

Wer muss den FC Bayern verlassen?

Auf der möglichen Streichliste der Münchner sollen sich zahlreiche große Namen befinden. Angefangen bei Joshua Kimmich (Vertrag bis 2025) über Kingsley Coman (2027) bis hin zu Leon Goretzka (2026), Serge Gnabry (2026), Alphonso Davies (2025) und Dayot Upamecano (2026).

Wer von den Genannten den FC Bayern im kommenden Sommer verlassen muss, bleibt abzuwarten. Finale Entscheidungen sollen in den meisten Fällen erst nach weiteren Gesprächen getroffen werden. Diese Gespräche haben laut "Sport Bild"-Infos noch nicht stattgefunden.

FC Bayern wackelt nicht erst seit 2023/24

Hauptgrund für den Münchner Neuanfang ist die sportliche Entwicklung in den letzten zwei Jahren. Schon in der Saison 2022/23 hätte der FCB beinahe ohne großen Titel dagestanden. Am Ende bekam der Rekordmeister die Schale vom BVB aber auf dem Silbertablett serviert und musste nur noch zugreifen.

Dieses Glück hatte der FC Bayern in der abgelaufenen Saison nicht. Weder im DFB-Pokal noch in der Meisterschaft war die Mannschaft bis zum Ende bei der sprichwörtlichen Musik dabei. Die letzte Titelchance verspielte das Team schließlich im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid.