BVB flirtet mit EM-Fahrer des VfB Stuttgart

IMAGO/Steve Bauerschmidt

Der BVB ist wohl heißt auf Waldemar Anton (r.) vom VfB Stuttgart

Borussia Dortmund treibt im Hintergrund seine Kader-Planung für die kommende Saison voran. Der BVB soll es auf einen Nationalspieler abgesehen haben, der aktuell für den VfB Stuttgart aufläuft. Der Champions-League-Finalist könnte angeblich von einer Ausstiegsklausel profitieren.

Wie "Sport Bild" berichtet, ist Waldemar Anton bei Borussia Dortmund der "Wunschspieler" für die Defensive.

Der 27-Jährige ist noch bis 2027 an den VfB Stuttgart gebunden. Doch der Innenverteidiger soll eine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier verankert haben. Laut "Sport Bild" kann Anton für rund 22,5 Millionen Euro wechseln. Der BVB schielt offenbar auf einen Transfer.

Anton hat eine starke Saison mit den Schwaben hinter sich. Der Abwehrmann hat einen großen Anteil daran, dass der VfB Stuttgart als deutscher Vize-Meister in der kommenden Saison in der Champions League spielt. Ob der Kapitän dann noch selbst an Board ist, bleibt abzuwarten.

Anton hatte seinen Vertrag im Ländle erst im Januar verlängert. "Wir sind auf einer Wellenlänge, es stimmt für mich hier einfach sehr vieles, ich fühle mich wohl und bin deshalb sehr glücklich über die Vertragsverlängerung. Ich freue mich auf die weiteren Jahre im Trikot mit dem Brustring", wurde er damals zitiert. Doch offenbar gibt es im Vertragskonstrukt eine Hintertür.

BVB wartet auf Hummels-Entscheidung

"Sport Bild" zufolge könnte der BVB bei Anton "schon bald zuschnappen". Bei Borussia Dortmund ist die Zukunft von Abwehrroutinier Mats Hummels weiter offen. Der Weltmeister von 2014 besitzt bei den Westfalen nur noch ein Arbeitspapier bis zum Saisonende. Wie BVB-Boss Lars Ricken bei "Sky" erklärte, sollen die Zukunftsgespräche mit Hummels erst nach dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid (Samstag, 21 Uhr im LIVE-Ticker) geführt werden.

Nico Schlotterbeck (Vertrag bis 2027) ist in der Dortmunder Innenverteidigung für die kommenden Jahre fest eingeplant. Niklas Süle (2026) hat aktuell keinen Stammplatz, seine sportliche Zukunft scheint offen.