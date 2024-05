Hummels gibt Zukunftsentscheidung bekannt

IMAGO/Blatterspiel

Bleibt Mats Hummels dem BVB erhalten?

Mats Hummels' Vertrag bei Borussia Dortmund läuft Ende Juni aus. Bislang herrschte Rätselraten darum, wie es für ihn danach weitergeht. Nun hat der BVB-Routinier zumindest ein wenig Licht ins Dunkle gebracht.

"Es gibt drei Optionen: BVB, Rücktritt - oder ein anderer Verein. Ein Ende ist derzeit die unwahrscheinlichste Variante. Was ich ausschließe: einen Wechsel ins ferne Ausland, in die USA oder Ähnliches. Wenn ich den BVB verlasse, gehe ich ins nahe europäische Ausland", sagte Hummels im Interview mit "Sport Bild".

Eine "große Rolle" spiele bei seiner Zukunftsentscheidung sein Sohn Ludwig, bekannte der Weltmeister von 2014. "Deshalb sage ich auch ganz klar: Solche Abenteuer-Wechsel wie zum Beispiel in die USA sind für mich ausgeschlossen. Wenn, dann würde ich in Europa bleiben."

Die endgültige Entscheidung, wie es für ihn weitergeht, wird erst nach dem Champions-League-Finale am Samstag (21:00 Uhr) gegen Real Madrid fallen, bekräftigte Hummels. "Ich will danach alles sacken lassen. Ich bin selbst gespannt, was das Spiel in mir auslöst. Danach wird es eine Entscheidung geben – irgendwann im Juni. Eines Tages werde ich fühlen, was ich will. Dann werde ich einmal laut aussprechen, was ich machen möchte und schauen, wie es sich anfühlt."

Zukunftsfrage? Mats Hummels gab dem BVB "ein klares Signal"

Der BVB macht seinem Abwehrchef in der Zukunftsfrage keinen Druck, "weil ich ein klares Signal gegeben habe: Ich möchte erst das Finale abwarten und in mich reinhören", betonte Hummels.

Der 35-Jährige bekannte, dass er in der Vergangenheit gerne ein Jahr Auszeit von seiner Karriere genommen hätte, wie es nun beispielsweise Hummels' Ex-Coach Jürgen Klopp nach seinem Abschied vom FC Liverpool tut. "Wenn es die Chance gegeben hätte, nach einem Jahr auf dem gleichen Niveau - beim gleichen Verein - weiterzuspielen, hätte ich das gemacht. Aber das Risiko wäre ich niemals eingegangen, denn als Aktiver hast du natürlich keine Garantie", sagte der Innenverteidiger.