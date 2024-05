Training statt Urlaub: So hart schuftete Sané für die EM

IMAGO/Roger Petzsche

Leroy Sané kämpft mit vollem Einsatz für seine EM-Chance

Schon im Saisonfinale beim FC Bayern schleppte Leroy Sané wochenlang eine schmerzhafte Schambeinverletzung mit sich herum. Um rechtzeitig für die EM im eigenen Land fit zu werden, ließ der Offensivspieler offenbar nichts unversucht.

Wie die "Sport Bild" schreibt, habe sich der 28-Jährige in letzter Zeit besonders intensiven Behandlungen unterzogen und für den EM-Traum auch privat zurückgesteckt.

Vor seiner Abreise ins DFB-Trainingslager soll der Flügelstürmer jeden Tag vier Stunden an der Säbener Straße geschuftet haben, um die Verletzung endlich hinter sich zu lassen. Seinen Urlaub ließ der Bayern-Star dafür komplett ausfallen.

Zusätzlich zu den Betreuern des FC Bayern habe Sané zudem einen Spezialisten beauftragt, der nach Absprache mit seinem Klub weitere Maßnahmen durchführte.

In den kommenden Tagen soll der flinke Außenbahnspieler die Belastung im DFB-Trainingslager in der Nähe von Weimar nun langsam steigern. Ab Freitag endet mit dem Umzug ins Camp bei Herzogenaurach dann die Schonfrist, heißt es.

Stars des FC Bayern fehlten am Dienstag im Training

Für Sané selbst steht dem Bericht zufolge die eigene Genesung aber im Vordergrund. Womöglich würde er auch zu Beginn der heißen Phase der EM-Vorbereitung kürzer treten, wenn die körperliche Verfassung dies erfordere. Denkbar sei dann, dass sich der Münchner zunächst mit der Rolle des Herausforderers begnügen muss.

Der Hoffnungsträger hatte genauso wie Bayern-Kollege Jamal Musiala am Montag bei der öffentlichen Einheit vor 15.000 Zuschauern nur das Warmup absolviert. Auch Dienstag fehlten sie im DFB-Teamtraining.

Zuletzt hatte "Sky" zumindest mit Blick auf den EM-Auftakt gegen Schottland am 14. Juni Entwarnung gegeben. Sané und Musiala würden beide in heimischen Allianz Arena zur Verfügung stehen, so der TV-Sender.

Vor dem EM-Auftakt gegen Schottland stehen für die DFB-Elf noch zwei Testspiele auf dem Programm: Am 3. Juni in Nürnberg gegen die Ukraine und am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland.