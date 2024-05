Mbappé und PSG liefern sich Millionen-Schlammschlacht

IMAGO/ANTONIN VINCENT

Die Trennung von Mbappé und PSG verläuft nicht geräuschlos

Die Trennung zwischen Kylian Mbappé und Paris Saint-Germain entwickelt sich mehr und mehr zur Schlammschlacht. Ein brisanter Medienbericht enthüllt nun, wie sehr es hinter den Kulissen kracht. Wie eigentlich immer in den letzten Wochen, geht es um Geld. Außerordentlich viel Geld.

Der Abschied von Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain verläuft nicht so harmonisch, wie es Klub und Spieler in den letzten Wochen nach außen darstellten. Das legt ein Bericht der Sportzeitung "L'Équipe" nahe, in dem von einem neuen Millionen-Streit zwischen den Parteien die Rede ist.

Das Blatt berichtet, dass der Verein Mbappé nicht nur sein April-Gehalt vorenthält, sondern auch eine Bonuszahlung in Höhe von sage und schreibe 80 Millionen Euro, die eigentlich schon im Februar auf das Spieler-Konto hätte fließen sollen.

PSG-Boss geht mit Real auf Konfrontationskurs

Hintergrund der 80-Mio-Zahlung: Im Herbst vergangenen Jahres hatte Mbappé erklärt, auf diese Summe verzichten zu wollen, um den Klub für seinen ablösefreien Abgang im Sommer 2024 zu kompensieren. PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi hatte aber eine andere Idee und überwies die 80 Millionen im Februar doch auf Mbappés Konto.

"L'Équipe" zufolge wollte Al-Khelaifi damit erreichen, dass Real Madrid jene 80 Millionen nach Paris überweist. Real-Boss Florentino Pérez, quasi der Lieblingsgegner von Al-Khelaifi, aber weigerte sich offenbar bis zuletzt, das zu tun. Aus diesem Grund habe PSG "vergessen", dem Spieler das April-Gehalt zu überweisen, heißt es.

Darüber hinaus behalten die Pariser laut der Sportzeitung derzeit noch einen weiteren 80-Millionen-Bonus von Mbappé ein. Angeblich, weil die anderen 80 Millionen aus Madrid bzw. von Mbappé nicht kommen werden.

Wie der Fall ausgeht, ist noch unklar. Derzeit sollen Mbappé und Paris Saint-Germain lediglich über Anwälte miteinander diskutieren. Laut "L'Équipe" sind die Fronten aber selbst da so verhärtet, dass lediglich via Mail miteinander kommuniziert wird. Ausgang offen.