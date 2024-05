Offiziell: FC Schalke 04 verabschiedet Offensiv-Duo

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Darko Churlinov (l.) und Yusuf Kabadayi (r.) verlassen den FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 verabschiedet nach dem Klassenerhalt in der 2. Bundesliga zwei Leihspieler.

Wie die Gelsenkirchener am Mittwochvormittag offiziell bestätigten, verlassen Yusuf Kabadayi sowie Darko Churlinov den Verein.

"Wir bedanken uns bei Yusuf und Darko für ihre Zeit und ihren Einsatz für den S04", wird Schalke-Sportdirektor Marc Wilmots in der entsprechenden Mitteilung des Revierklubs zitiert: "Für die sportliche und private Zukunft wünschen wir beiden Jungs alles Gute."

Kabadayi und Churlinov verlassen den FC Schalke 04

Kabadayi kehrt seiner seiner Leihe zunächst zum FC Bayern zurück. Der Flügelspieler besitzt beim deutschen Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2025. Kabadayi absolvierte insgesamt 24 Pflichtspiele für die erste Mannschaft des FC Schalke 04. Dabei gelangen dem 20-Jährigen vier Tore.

Für Churlinov endet bereits sein zweites befristetes Gastspiel in Gelsenkirchen. Der 23-Jährige zählte beim Bundesliga-Aufstieg in der Saison 2021/22 noch zum Stammpersonal. Im Januar kehrte der Linksaußen noch einmal zu den Knappen zurück. Die Ausbeute von einem Tor in zehn Einsätzen liest sich aber eher mager. Im Saisonendspurt musste Churlinov häufiger komplett zuschauen. Der Nationalspieler Nordmazedoniens geht deshalb zurück zum FC Burnley.

FC Schalke 04 verpflichtet neue Außenverteidiger

Beim FC Schalke 04 dürfte es im Sommer ohnehin einen größeren Kaderumbruch geben. Der Traditionsklub blickt auf eine enttäuschende Saison zurück. Anstatt um den direkten Wiederaufstieg mitzuspielen, fanden sich die Schalker lange im Abstiegskampf wieder. Die sichere Rettung gelang erst am 32. Spieltag. Am Ende stand Platz zehn zu Buche.

Der FC Schalke 04 hat mit den beiden Außenverteidigern Anton Donkor (zuvor bei Eintracht Braunschweig) sowie Adrian Gantenbein (zuvor beim FC Winterthur) bereits zwei Neuzugänge für die kommende Spielzeit verpflichtet.