Eintracht Frankfurt beendet Trainer-Rätselraten

IMAGO/Marc Schueler

Dino Toppmöller bleibt bei Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat die Trainer-Spekulationen beendet: Dino Toppmöller wird bei der SGE auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen.

"Es war wichtig, dass wir nach dem Leipzig-Spiel uns alle Gedanken gemacht haben, wie wir die nächste Saison angehen wollen", wird Sportvorstand Markus Krösche auf der offiziellen Internetseite von Eintracht Frankfurt zitiert.

Die Hessen hatten sich am 34. Spieltag mit 2:2 von RB Leipzig getrennt, wodurch der sechste Tabellenplatz verteidigt wurde. Trotzdem kamen anschließend Spekulationen über die sportliche Zukunft von Trainer Toppmöller (Vertrag bis 2026) auf.

"Dino hat die Zeit genutzt, war sehr reflektiert und klar. Natürlich war er auch selbstkritisch, mit einer starken Fokussierung und Ableitungen für die neue Saison. Das ist aus meiner Sicht wichtig und entscheidend", sagte Krösche.

Toppmöller habe "einen sehr guten Eindruck gemacht und überzeugend aufgezeigt, dass er die Power hat, in der neuen Saison eine positive Entwicklung voranzutreiben", führte der Sportvorstand aus. Somit ist klar, dass die SGE weiter auf Toppmöller setzt.

Eintracht Frankfurt: Toppmöller folgte auf Glasner

Der 43-Jährige hatte am Main im vergangenen Sommer die Nachfolge von Erfolgscoach Oliver Glasner angetreten. Toppmöller hatte zuvor als Assistent von Julian Nagelsmann bei RB Leipzig sowie beim FC Bayern gearbeitet.

"Es war Dinos erstes Jahr als Cheftrainer in der Bundesliga und er hatte schwierige Bedingungen zu bewältigen. Und trotz allem hat er es mit dem Team geschafft, eine starke Platzierung zu erreichen", lobte Krösche.

Wichtig sei, "dass wir den gleichen Blick auf die Dinge haben und alle mit den gleichen Vorstellungen und Ambitionen in die neue Saison gehen", führte der Funktionär aus. "Unser Gespräch hat gezeigt, dass dies der Fall ist. Ab jetzt richten wir den Blick auf die neue Saison. Wir werden jetzt in den kommenden Wochen gemeinsam schauen, inwiefern personelle und strukturelle Anpassungen im Teamumfeld sinnvoll und notwendig sind", so Krösche.