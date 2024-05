BVB bestätigt umstrittene Partnerschaft

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke freut sich über einen lukrativen Deal

Was am Dienstag bereits allerorts über den medialen Äther flimmerte, hat Borussia Dortmund nun offiziell bestätigt: Der Rüstungskonzern Rheinmetall wird neuer "Champion Partner" des BVB. Das bestätigten beide Seiten am Mittwoch.

Die Partnerschaft, die vor allem in den Sozialen Netzwerken auf große Kritik stieß, ist vorerst auf drei Jahre beschränkt und "umfasst die Nutzung reichweitenstarker Werbeflächen, Vermarktungsrechte sowie Event- und Hospitality-Angebote im Stadion sowie auf dem Vereinsgelände", heißt es in einer offiziellen Mitteilung des BVB.

In der Vorbereitung der Borussen auf das Finale der Champions League (Samstag, 21 Uhr) wird der neue Sponsor erstmals sichtbar sein. Es ist laut Handelsblatt das erste Sponsoring eines Rüstungskonzerns in der Fußball-Bundesliga.

"Sicherheit und Verteidigung sind elementare Eckpfeiler unserer Demokratie. Deshalb halten wir es für die richtige Entscheidung, uns sehr intensiv damit zu beschäftigen, wie wir diese Eckpfeiler schützen. Gerade heute, da wir jeden Tag erleben, wie Freiheit in Europa verteidigt werden muss. Mit dieser neuen Normalität sollten wir uns auseinandersetzen. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Rheinmetall und öffnen uns als Borussia Dortmund ganz bewusst für einen Diskurs", führt Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der Geschäftsführung von Borussia Dortmund, aus.

BVB erntet massenhaft Kritik

Der Rheinmetall-Vorstandsvorsitzende Armin Papperger ergänzt: "Mit dem BVB und Rheinmetall haben sich zwei Partner gefunden, die mit ihren Ambitionen, ihrer Haltung und ihrer Herkunft gut zueinander passen. Der BVB ist ein Verein aus dem Herzen von Nordrhein-Westfalen und steht wie kaum ein anderer für das Streben nach Spitzenleistung und internationalem Erfolg. Rheinmetall ist in der Metropolregion Rhein-Ruhr tief verwurzelt und möchte seine Marke als führendes Systemhaus der Verteidigungsindustrie und als Treiber industrieller Innovationen in zivilen Märkten auch international noch bekannter machen."

In den Sozialen Netzwerken fielen die Reaktionen auf die Verkündung des BVB allerdings sehr eindeutig aus. "Schämt Euch", "Enttäuschend" oder "Dieser Sponsor passt nicht zu unserem Ballspielverein!", lautet der Tenor des Großteils der Kommentare, die der Post schnell sammelt.

Der DAX-Konzern Rheinmetall hat weltweit mehr als 30.000 Mitarbeitende, der Jahresumsatz betrug zuletzt 7,2 Milliarden Euro. Der Aktienkurs des Unternehmens hat sich seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine verfünffacht.