1. FC Kaiserslautern verkündet Anfang-Entscheidung

IMAGO/Lutz Hentschel

Markus Anfang heuert beim 1. FC Kaiserslautern an

Der 1. FC Kaiserslautern hat einen neuen Cheftrainer: Markus Anfang übernimmt wie erwartet die Nachfolge von Friedhelm Funkel.

"Markus Anfang erfüllt das Profil, das wir gesucht haben: Er hat sowohl im Nachwuchs- als auch im Herrenbereich in verschiedenen Ligen sehr viel Erfahrung gesammelt, die ihm bei seiner Aufgabe hier beim FCK sicher sehr helfen werden", wird FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.

Der 1. FC Kaiserslautern habe außerdem "einen Trainer gefunden, der den FCK-Weg mitgehen will und gleichzeitig sehr genaue Vorstellungen vom proaktiven Spielstil hat, sodass wir uns auf eine konstruktive und für unseren Verein hoffentlich erfolgreiche Zusammenarbeit freuen", so Hengen weiter.

"Mir war bereits nach den ersten Gesprächen sofort klar, wie sehr mich diese Aufgabe beim 1. FC Kaiserslautern reizt. Ich habe von Anfang an das gegenseitige Vertrauen gespürt", erklärte Anfang, der zuletzt bei Dynamo Dresden in der 3. Liga tätig war.

Markus Anfang mit Vergangenheit beim 1. FC Kaiserslautern

Der neue FCK-Coach spielte während seiner aktiven Profi-Karriere zwischen 2002 und 2004 einst selbst für den Traditionsverein.

"Durch meine Lautrer Vergangenheit weiß ich natürlich ganz genau, welche Bedeutung der FCK nicht nur in der Region, sondern in ganz Fußball-Deutschland hat. Insbesondere die tolle Atmosphäre am Betzenberg und die überragende Unterstützung der Fans waren auch in meinen Überlegungen ein ganz wichtiger Faktor", sagte der 49-Jährige: "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle gemeinsam mit guter Arbeit den FCK wieder nach vorne bringen können."

Anfang folgt beim 1. FC Kaiserslautern auf Friedhelm Funkel, der den Verein zum Klassenerhalt in der 2. Bundesliga sowie in das DFB-Pokalfinale geführt hatte. Im Endspiel gegen Bayer Leverkusen gab es eine knappe 0:1-Niederlage.

Über Anfangs Vertragslaufzeit machte der 1. FC Kaiserslautern in seinem Statement keine Angaben. Florian Junge steht dem Trainer als Assistent zur Seite.