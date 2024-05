Bochum-Chef tritt trotz Relegationswunder zurück

IMAGO/Revierfoto

Patrick Fabian tritt als Sportchef des VfL Bochum zurück

Trotz der sensationellen Rettung in der Relegation wird Sportchef Patrick Fabian beim Fußball-Bundesligisten VfL Bochum offenbar seinen Posten räumen.

Darauf hätten sich der Verein und der 36-Jährige geeinigt, berichtete "Sky".

Offenbar ist es nicht ausgeschlossen, dass der Ur-Bochumer dem VfL in anderer Funktion erhalten bleibt. Offen scheint die Zukunft von Sportdirektor Marc Lettau. In der Trainerfrage soll es nach der Rettung durch Interimscoach Heiko Butscher aktuell zwei Kandidaten geben.

Der VfL hatte am Montag nach einer 0:3-Heimspielniederlage durch einen Sieg im Elfmeterschießen im Relegations-Rückspiel bei Fortuna Düsseldorf die Klasse gehalten.

Die Gespräche zwischen Fabian und dem Verein haben offenbar vorher stattgefunden, der unerwartete Erfolg in Düsseldorf änderte nichts mehr an der Entscheidung. Fabian hatte nach dem Rückspiel erklärt, dass ihm "viele Dinge nicht gefallen" hätten "in den letzten Wochen und Monaten" und das zuletzt einiges "nicht Bochum-like" gewesen sei.

Der gebürtige Hagener Fabian war im Sommer 2000 als Zwölfjähriger zum VfL gekommen, wurde 2007 Profi und verbrachte seine gesamte Karriere bei den Westfalen.

Nach dem Karriereende 2020 wurde er zunächst Assistent der Geschäftsführung und rückte im September 2022 nach dem Abgang von Sebastian Schindzielorz zum VfL Wolfsburg zum Geschäftsführer Sport auf.