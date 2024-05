Kompany im Anflug auf den FC Bayern

IMAGO/Martin Rickett

Vincent Kompany wird neuer Trainer des FC Bayern

Die lange Trainer-Suche des FC Bayern steht unmittelbar vor dem Abschluss. Vincent Kompany befindet sich wortwörtlich im Anflug.

Laut "Bild" wird erwartet, dass Kompany "am frühen Nachmittag" in München landet. Anschließend soll die Vertragsunterschrift beim FC Bayern erfolgen. Der designierte Trainer erhält an der Säbener Straße wohl ein Arbeitspapier bis 2027.

"Sky" berichtet ebenfalls, dass Kompany am Mittwoch in München ankommen soll. Eine Pressekonferenz sei "zeitnah geplant", so der TV-Sender weiter.

Lange Trainer-Suche des FC Bayern vor dem Ende

Der FC Bayern befindet sich seit Ende Februar auf Trainer-Suche. Damals hatte der deutsche Rekordmeister die Trennung von Thomas Tuchel am Saisonende angekündigt.

Mit Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Julian Nagelsmann (Nationaltrainer Deutschlands) und Ralf Rangnick (Nationaltrainer Österreichs) entschieden sich gleich mehrere Kandidaten für einen Verbleib bei ihren aktuellen Arbeitgebern. Eine mögliche Tuchel-Kehrtwende kam nicht zustande. Nun kommt Kompany.

Ex-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge plauderte die Entscheidung bereits am Dienstag im Rahmen der Globe Soccer Awards aus. Bayerns Sportdirektor Christoph Freund habe sich "für Vincent Kompany als neuen Cheftrainer entschieden", verriet der 68-Jährige gegenüber "Sky Italia".

Es seien "noch die letzten Details zu klären", sagte das Aufsichtsratsmitglied der Münchner, ohne weiter auf die erwähnten Details einzugehen.

Kompany kommt vom FC Burnley zum FC Bayern

Kompany wechselt vom FC Burnley an die Säbener Straße. Der FC Bayern muss im Gegenzug eine Ablösesumme an den Premier-League-Absteiger zahlen. Zwischen zehn und 13 Millionen Euro, je nach Quelle, sollen letztlich fließen.

Kompany stieg mit dem FC Burnley nach seinem Amtsantritt in 2022 zunächst in die Premier League auf, in der Folgesaison aber direkt wieder ab. Zuvor hatte er den RSC Anderlecht (2019 bis 2022) trainiert.