Manchester United vor Transfer-Revolution

IMAGO/Visionhaus

Erik ten Hag ist (noch) Trainer von Manchester United

Seit dem Abschied von Trainer-Legende Sir Alex Ferguson im Jahr 2013 hat Manchester United mehr als 1,5 Milliarden Euro in neue Spieler investiert - Erfolge blieben dennoch rar gesät. Kein Wunder also, dass der neue Mit-Eigentümer Jim Ratcliffe die Transferbemühungen der Red Devils radikal auf den Kopf stellen will. Den Trainern des Klubs dürften die Pläne nicht wirklich zusagen.

Allein im Sommer 2023 verpflichtete Manchester United drei Spieler, für die eine Ablöse jenseits von 50 Millionen Euro fällig wurde, insgesamt schmiss man sogar mehr als 200 Millionen Euro auf den Markt, die Saison beendete der Klub dennoch auf einem enttäuschenden achten Platz. Künftig will man auf dem Transfermarkt daher deutlich sorgsamer vorgehen.

Der "Sun" zufolge wird Manchester United keine Spieler mehr unter Vertrag nehmen, die älter als 25 Jahre sind. Zudem will man sich aus dem Poker um die absoluten Topstars heraushalten, um gar nicht erst ein Wettbieten mit anderen Top-Vereinen zu riskieren.

Diesen beiden grundlegenden Punkten folgen angeblich drei weitere, die den Prozess der Findung des richtigen Personals betreffen - und den zuständigen Trainern am Old Trafford gehörig die Hände binden.

Trainer von ManUnited haben künftig weniger zu sagen

Zum einen soll Manchester United neuer Technischer Direktor Jason Wilcox den Übungsleitern künftig einen konkreten Spielstil diktieren. In der Folge wird der Coach dann gefragt, auf welchen Positionen er Verbesserungsbedarf sieht, explizite Personalwünsche sind hingegen nicht gefordert.

Im Gegenteil: Ratcliff und der Chemie-Konzern INEOS, den der Brite gegründet hat und dem er vorsteht, begeben sich anschließend auf die Suche nach jeweils drei passenden Spielern für die geforderten Positionen, aus denen der Trainer dann jeweils einen Akteur wählen darf.

Gerade im englischen Fußball, in dem der Trainer häufig große Entscheidungsgewalt besitzt, dürfte ein solches Vorgehen viele Coaches eher abschrecken. Wie der derzeitige Teammanager Erik ten Hag zu den Berichten steht, ist nicht bekannt. Ob der Niederländer in Manchester bleibt, steht aber angeblich ohnehin in den Sternen.

Unter anderem wurde Ex-Bayern-Coach Thomas Tuchel als Nachfolger gehandelt.