LIVE: Wie viel VfB Stuttgart steckt im DFB-Team?

Deniz Undav will bei der Heim-EM angreifen

Durch ihre fulminante Saison mit dem VfB Stuttgart haben sich Alexander Nübel und Deniz Undav in den Kader für die Heim-EM gespielt. Am Mittwoch stellt sich das Duo des Vizemeisters auf der Pressekonferenz der Fragen der Journalisten. sport.de zeigt die gesamte Medienrunde ab 13:15 Uhr im Live-Stream (öffnet sich bei PK-Beginn oben im Artikelbild).

Lange Zeit schien die Europameisterschaft in weiter Ferne, doch jetzt geht plötzlich alles ganz schnell. Schon in rund zwei Wochen steigt in der Münchner Allianz Arena das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland.

Bis dahin wartet auf die Jungs von Bundestrainer Julian Nagelsmann aber noch reichlich Arbeit. Im Weimarer Land schuften die Nationalspieler derzeit, um sich für die EM in Form zu bringen.

Wirklich heiß wird es dann am Freitag, wenn der DFB-Tross das Quartier in Herzogenaurach bezieht. Für Alexander Nübel und Deniz Undav ist es die erste Vorbereitung auf internationale Titelkämpfe.

Wie findet sich das VfB-Duo im Team zurecht? Und wie viel vom Rückenwind der Vizemeisterschaft können die beiden Stuttgarter in der Nationalmannschaft einbringen?

Nationalmannschaft aktuell nur mit Rumpftruppe

Während sich Nübel und Undav auf dem Platz ihre gewohnten Automatismen abspielen können, verlangt die aktuelle Phase dem Bundestrainer durchaus Improvisationstalent ab. Denn Nagelsmann kann in Thüringen bislang nur auf eine Rumpftruppe zurückgreifen.

Die angeschlagenen Leroy Sané, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic und David Raum konnten zuletzt beim öffentlichen Training nicht mit den Kollegen auf dem Platz stehen.

Die Top-Stars von Borussia Dortmund und Real Madrid kommen wegen des Endspiels in der Champions League zudem erst nächste Woche.

Den Trainingsalltag erschwert die geringe Anzahl an Feldspielern. Gerade für Undav steigen damit aber auch die Chancen, sich in den verbliebenen Testspielen für reichlich Einsatzminuten zu empfehlen.

Am 3. und 7. Juni stehen die letzten Freundschaftsspiele gegen die Ukraine in Nürnberg und Griechenland in Mönchengladbach an.