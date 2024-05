Oranje-Fans finden Ort für EM-Camping

IMAGO

Für das berühmte Oranje-Camping ist jetzt ein Platz gefunden worden

Ein Großteil der niederländischen Fußball-Fans wird sich rund um das erste EM-Gruppenspiel des Oranje-Teams gegen Polen im Hamburger Volksparkstadion im Kreis Segeberg niederlassen.

Das berühmte Oranje-Camping soll am dritten Juni-Wochenende auf dem Flugplatzgelände Hartenholm in der Gemeinde Hasenmoor stattfinden. Amtsdirektor Torsten Ridder bestätigte der "Deutschen Presse-Agentur" entsprechende Pläne, über die zunächst das "Hamburger Abendblatt" berichtet hatte.

Eigentlich hatte der niederländische Fußballverband KNVB die Horner Rennbahn als Basislager für seine Anhänger vorgesehen. Doch das entsprechende Vorhaben kam letztlich nicht zustande.

Nun soll es also das Flugplatzgelände Hartenholm werden, das wegen seiner guten Verkehrsanbindung ebenfalls viele Vorteile mit sich bringt. An diesem Freitag sollen bei einem Treffen der involvierten Behörden die letzten Details besprochen werden.

Laut Ridder ist es aber "sehr wahrscheinlich", dass das Camping-Lager in Hasenmoor stattfindet.

Zum Spiel der Niederlande gegen Polen am 16. Juni (15:00 Uhr) werden zwischen 20.000 und 25.000 Oranje-Fans in Hamburg erwartet. Mit etwa 5000 Campingästen wird in der kleinen Gemeinde Hasenmoor gerechnet.