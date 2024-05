Star von Werder Bremen bei Manchester City gehandelt

IMAGO/Bremes /nordphoto GmbH

Michael Zetterer (r.) von Werder Bremen ist ins Visier von Manchester City geraten

Werder Bremens Stammtorhüter Michael Zetterer ist offenbar in den Fokus von Premier-Leegue-Gigant Manchester City gerückt.

Wie "Sport Bild" berichtet, soll der 28 Jahre alte Schlussmann beim englischen Meister hoch im Kurs stehen. Die City-Scouts hätten Zetterer intern empfohlen, Star-Coach Pep Guardiola habe daraufhin ein Auge auf den Keeper geworfen, heißt es.

Bitter für Werder Bremen: In Zetterers Vertrag, der bis 2027 datiert ist, soll eine Ausstiegsklausel verankert sein, die erst Mitte Juni abläuft. ManCity hätte also noch rund zwei Wochen Zeit, den gebürtigen Münchner auf die Insel zu lotsen. Den Grün-Weißen wären in diesem Fall die Hände gebunden.

In Manchester würde Zetterer neben einem sicherlich ordentlichen Jahresgehalt der Status als zweiter Torwart winken. Zur neuen Nummer eins wurde zuletzt der frühere Bielefelder Stefan Ortega befördert. Ex-Platzhirsch Ederson steht wohl zum Verkauf.

Zetterer hatte bei Werder Bremen in der abgelaufenen Saison den langjährigen Stammkeeper Jiri Pavlenka verdrängt. Sein Marktwert wird aktuell auf 2,5 Millionen Euro taxiert.

Werder Bremen: Weiterer Keeper bei Top-Klub im Gespräch

Pikant: Neben Zetterer wird auch ein weiterer Bremer Torhüter mit einem internationalen Spitzenklub in Verbindung gebracht. Talent Mio Backhaus habe es dem FC Barcelona angetan, berichtete unlängst "Sky".

Der 20-Jährige hatte die abgelaufene Saison auf Leihbasis beim niederländischen Erstligisten FC Volendam verbracht und war trotz des Abstiegs der Mannschaft zum besten Torhüter der Eredivisie gewählt worden.

Für den 1,94-Meter-Mann soll es zwei Zukunfts-Optionen geben: Entweder, er kehrt zur kommenden Saison wie bislang geplant zu Werder zurück und nimmt den Kampf um den Nummer-eins-Status auf, wobei ein Zetterer-Wechsel ihm in die Karten spielen würde. Oder er wagt den Schritt zu einem größeren Verein - womöglich eben zu Barca.