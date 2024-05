BVB am Pranger: "Neuer Tiefpunkt"

IMAGO/David Inderlied

Auf den BVB prasselt reichlich Kritik ein

Am Mittwoch bestätigte Borussia Dortmund, dass der Rüstungskonzern Rheinmetall neuer "Champion Partner" des BVB wird. Während sich Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in der offiziellen Mitteilung darum bemühte, den Deal schön zu reden, hagelte es in den Sozialen Netzwerken Kritik. Die führende Fan-Organisation "Unsere Kurve" geht nun ebenfalls hart mit den Borussen ins Gericht.

Die Fan-Organisation "Unsere Kurve" hat sich nach der Bekanntgabe, dass der BVB künftig vom Rüstungskonzern Rheinmetall als "Champion Partner" unterstützt wird, mit deutlichen Worten an den Verein gewandt und diesem Haltungslosigkeit und Geldgier vorgeworfen.

"Nicht erst in der Investorendebatte wurde klar, dass moralische Standards im Geschäft Fußball egal sind. Dieser Deal setzt einen neuen Tiefpunkt auf einer anscheinend nach unten offenen Geldgier-Skala", zitiert der "SID" den Vorsitzenden Jost Peter am Mittwoch: "Auch das Feigenblatt der behaupteten Fanbeteiligung ändert daran nichts."

Unsere-Kurve-Sprecher Thomas Kessen ergänzte, es sei zudem "eine Dreistigkeit, davon zu sprechen, man würde mit solch einem Deal Verantwortung übernehmen".

So begründet Watzke die Entscheidung des BVB

"Sicherheit und Verteidigung sind elementare Eckpfeiler unserer Demokratie. Deshalb halten wir es für die richtige Entscheidung, uns sehr intensiv damit zu beschäftigen, wie wir diese Eckpfeiler schützen. Gerade heute, da wir jeden Tag erleben, wie Freiheit in Europa verteidigt werden muss. Mit dieser neuen Normalität sollten wir uns auseinandersetzen. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Rheinmetall und öffnen uns als Borussia Dortmund ganz bewusst für einen Diskurs", hatte Watzke die Partnerschaft zuvor auf "bvb.de" begründet.

Die Zusammenarbeit ist vorerst auf drei Jahre beschränkt und "umfasst die Nutzung reichweitenstarker Werbeflächen, Vermarktungsrechte sowie Event- und Hospitality-Angebote im Stadion sowie auf dem Vereinsgelände", teilte der BVB mit.

In der Vorbereitung der Borussen auf das Finale der Champions League (Samstag, 21 Uhr) wird der neue Sponsor erstmals sichtbar sein.