Undav hofft auf Verbleib beim VfB Stuttgart

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Deniz Undav (l.) überzeugte beim VfB Stuttgart

Deniz Undav überzeugte beim VfB Stuttgart in der abgelaufenen Saison. Der deutsche Vize-Meister würde den Torjäger nur allzu gerne von Brighton & Hove Albion verpflichten. Undav selbst reagierte nun im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft auf die aktuell noch offene Zukunftsfrage.

"Die Gespräche laufen. Ich hoffe, dass ich beim VfB bleiben kann. Das ist mein Ziel", sagte Undav am Mittwochmittag auf der DFB-Pressekonferenz in Blankenhain.

Der 27-Jährige war in der abgelaufenen Saison von Brighton & Hove Albion an die Schwaben ausgeliehen. Undav erzielte 18 Tore in 30 Bundesliga-Einsätzen für den VfB und hat so großen Anteil daran, dass der Traditionsklub hinter Bayer Leverkusen auf dem zweiten Tabellenplatz abschloss.

"Deniz hat seinen Wunsch, beim VfB zu bleiben, klar kommuniziert. Natürlich wollen wir seine Qualität für den VfB erhalten", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zuletzt der "Deutschen Presse-Agentur". Der Bundesligist werde mit Brighton "zeitnah weitere Gespräche führen", erklärte der 45-Jährige in diesem Zusammenhang.

Undav hofft auf erfolgreiche Fußball-EM 2024

Währenddessen bereitet sich Undav mit der deutschen Nationalmannschaft auf die anstehende Fußball-EM (14. Juni bis 14. Juli) vor. Der Mittelstürmer blickt dem Heim-Turnier mit Optimismus entgegen.

"Ich hoffe, ich kann bis ganz nach oben. Es gibt nichts Größeres, als eine EM zu Hause zu gewinnen. Ich glaube, das ist das Ziel. Wenn ich dazu beitragen kann, umso schöner", meinte Undav. Er hoffe, "dass ich weiterhin diese Lockerheit habe, um meine Leistung zu bringen. Dann kann alles passieren", so der Offensivmann weiter.

Die deutsche Nationalmannschaft absolviert am kommenden Montag (20:45 Uhr) gegen die Ukraine ihr erstes EM-Vorbereitungsspiel.

Da Niclas Füllkrug mit Borussia Dortmund am Samstag noch im Champions-League-Finale im Einsatz ist und dadurch später zur DFB-Auswahl stößt, könnte Undav von Bundestrainer Julian Nagelsmann eine Bewährungschance erhalten.