EM-Schock für BVB-Überflieger Maatsen

IMAGO/Broer van den Boom

Trotz Top-Leistungen beim BVB: Ian Maatsen verpasst die EM

Bittere Nachricht für Ian Maatsen: Der Leihspieler des BVB wurde von Bondscoach Ronald Koeman aus dem vorläufigen EM-Kader der Niederlande gestrichen. Team Oranje reist dennoch mit fünf Bundesliga-Legionären nach Deutschland.

Koeman nominierte Matthijs de Ligt vom FC Bayern, Xavi Simons von RB Leipzig, Wout Weghorst von der TSG Hoffenheim, Maatsens Dortmunder Mannschaftskollegen Donyell Malen sowie Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen ins 26-köpfige Turnier-Aufgebot.

Gestrichen wurden neben Maatsen noch Mittelfeldspieler Quinten Timber von Feyenoord Rotterdam und Torwart Nick Olij von Sparta Rotterdam. Marten de Roon vom Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo hatte am Montag wegen einer Verletzung absagen müssen.

Maatsen war im Winter auf Leihbasis vom FC Chelsea zum BVB gewechselt. Dort überzeugte der Linksverteidiger auf Anhieb. Die Borussia würde ihn daher gerne halten, auch dem FC Bayern wird Interesse nachgesagt.

Die Niederländer treffen bei der EM in der Gruppe D auf Polen, Frankreich und Österreich. In der Vorbereitung bestreitet die Elftal noch zwei Tests gegen Kanada (6. Juni) und Island (10. Juni). Am 11. Juni bezieht Oranje dann sein EM-Quartier in Wolfsburg.

Das niederländische EM-Aufgebot im Überblick:

Tor: Justin Bijlow (Feyenoord Rotterdam), Mark Flekken (FC Brentford), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)

Abwehr: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (FC Girona), Matthijs de Ligt (Bayern München), Stefan de Vrij (Inter Mailand), Lutsharel Geertruida (Feyenoord Rotterdam), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Virgil van Dijk (FC Liverpool)

Mittelfeld: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Denzel Dumfries (Inter Mailand), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Ryan Gravenberch (FC Liverpool), Teun Koopmeiners (Atalanta Bergamo), Tijjani Reijnders (AC Mailand), Jerdy Schouten (PSV Eindhoven), Xavi Simons (RB Leipzig), Joey Veerman (PSV Eindhoven), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq)

Angriff: Steven Bergwijn (Ajax Amsterdam), Brian Brobbey (Ajax Amsterdam), Memphis Depay (Atletico Madrid), Cody Gakpo (FC Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (TSG Hoffenheim)