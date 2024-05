FC Schalke verkündet überraschenden Transfer

IMAGO/RHR-FOTO

Bald selbst im Trikot des FC Schalke 04 unterwegs: Janik Bachmann (l.)

Der FC Schalke 04 treibt die Planungen für die kommende Saison in der 2. Bundesliga voran. Am Mittwoch verkündeten die Königsblauen einen weiteren Neuzugang, der sich nicht abgezeichnet hatte.

Mittelfeldspieler Janik Bachmann wechselt von Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock zum FC Schalke. Der 28-Jährige unterschreibt in Gelsenkirchen bis 2027.

Zu einer möglichen Ablöse gaben die Knappen keine Auskunft. Bachmann bringt die Erfahrung aus 98 Zweitliga-Begegnungen (zehn Tore) sowie 94 Partien in der 3. Liga mit.

Der 1,96 Meter große Abräumer, der in der abgelaufenen Spielzeit 21 Partien für Rostock absolvierte, überzeuge "durch Zweikampf- und Laufstärke. Dazu ist er ein Typ, der auf dem Platz vorangeht und Mentalität mitbringt, die der Mannschaft als Teamplayer Stabilität gibt", sagte Marc Wilmots im Namen der sportlichen Leitung der Schalker.

🆕 Janik Bachmann kommt von @HansaRostock zum #S04. Der Mittelfeldspieler hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterzeichnet 📝



Willkommen auf Schalke, Janik! 👋 — FC Schalke 04 (@s04) 29. Mai 2024

Bachmann geht seine neue Herausforderung voller Tatendrang an: "Ben Manga und Marc Wilmots haben mir in einigen Gesprächen ihre Vision aufgezeigt, die mich beeindruckt und sofort überzeugt hat. Ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen und in einigen Wochen vor der großartigen Kulisse in der Veltins-Arena aufzulaufen."

Der Rechtsfuß ist bereits der dritte externe Neuzugang der Schalker. Zuvor hatten schon die beiden Außenverteidiger Anton Donkor (Eintracht Braunschweig) und Adrian Gantenbein (FC Winterthur) beim Revierklub unterschrieben.

Um 2024/2025 die Aufstiegsplätze in Angriff nehmen zu können, sind weitere Transfers geplant. Das Budget für den Kaderumbau ist allerdings begrenzt.

FC Schalke 04 geht mit Geraerts in die Zukunft

Positiv: Der umworbene Trainer Karel Geraerts hat sich mittlerweile zu S04 bekannt. Nach hartnäckigen Wechselgerüchten sagte der Belgier dem "kicker": "Ich werde auch in der nächsten Saison Trainer auf Schalke sein - und darauf freue ich mich sehr."

Der Fußball-Lehrer hatte den Bundesliga-Absteiger Anfang Oktober 2023 als Nachfolger von Thomas Reis auf Platz 16 übernommen und zum Klassenverbleib geführt. Sein Vertrag in Gelsenkirchen läuft bis Sommer 2025.