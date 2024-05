Nach Kompanys Bayern-Wechsel: Ex-BVB-Star packt aus

IMAGO/Martin Dalton

Vincent Kompany wechselt vom FC Burnley zum FC Bayern

Vincent Kompany soll den FC Bayern zurück zu alter Stärke führen. Ein früherer BVB-Profi, der zuletzt unter dem Belgier spielte, traut ihm den Job beim deutschen Fußball-Rekordmeister zu.

"Bei allem, was er tut, ist er sehr akribisch. Er arbeitet sehr hart. Mit seiner Mentalität hat er vorgelebt, was er von uns verlangt hat. Alles, was er im Bezug auf das nächste Spiel vorbereitet, macht absolut Sinn. Er holt damit jeden Spieler ab", hob Jacob Bruun Larsen im Gespräch mit der "Bild" hervor.

Der Däne, der einst für Borussia Dortmund aufgelaufen war und die vergangene Saison auf Leihbasis beim FC Burnley verbrachte, kennt Kompanys Stärken in- und auswendig.

"Das Wichtigste ist, dass er sich bei Erfolg und Misserfolg nicht verändert, er ist vollkommen bei sich und seinen Prinzipien. Er bleibt sich treu. So hat er uns immer extrem gut gepackt. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen", schwärmte Bruun Larsen.

Positiv sei zudem, dass der Übungsleiter "sehr viele Gespräche" führe: "Er ist sehr kommunikativ mit jedem Spieler — egal, ob es sich um erfahrene oder junge Profis handelt. Keiner fühlt sich von ihm nicht beachtet."

Bruun Larsen traut Kompany den Bayern-Job "absolut zu"

Kompany galt beim FC Bayern gleichwohl nicht als erste Wahl. Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick und weitere namhafte Kandidaten sagten dem Bundesligisten allerdings ab.

"Ich traue ihm den Trainer-Job bei den Bayern absolut zu. Er ist zwar noch jung, aber hat unfassbar viel Qualität. Das wird er auch bei Bayern zeigen", prophezeite Bruun Larsen, der ab dem 1. Juli wieder bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag steht.

Es sei "nur eine Frage der Zeit" gewesen, bis Kompany "mit seinen Qualitäten bei so einem Verein wie Bayern landet", betonte der 25-Jährige, der für Absteiger Burnley in 32 Ligaspielen immerhin sechs Treffer erzielte.

Der langjährige Abwehrboss von Manchester City war Bruun Larsen zufolge "schon als Spieler auf einem Top-Level". An der Seitenlinie habe er "noch mal eine Schippe oben drauf gelegt".