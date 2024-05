Neue Details zu Bayerns Kompany-Verpflichtung enthüllt

IMAGO/Martin Rickett

Vincent Kompany ist neuer Coach des FC Bayern

Vincent Kompany ist der neue Cheftrainer des FC Bayern. Damit endet an der Säbener Straße eine dreimonatige Suche. Bei Kompanys Ex-Arbeitgeber FC Burnley sollen manche Mitarbeiter die Gerüchte über das Interesse aus München anfangs nicht allzu ernst genommen haben.

Vincent Kompany folgt beim FC Bayern auf Thomas Tuchel. Der 38-Jährige unterzeichnete am Mittwoch einen Vertrag bis 2027 in München, wie der deutsche Rekordmeister offiziell bestätigte.

Nachdem sich der FC Bayern mit Tuchel Ende Februar auf eine Trennung am Saisonende geeinigt hatte, waren zunächst andere Nachfolge-Kandidaten wie Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Julian Nagelsmann (Nationaltrainer Deutschlands) oder Ralf Rangnick (Nationaltrainer Österreichs) heiß. Es folgten mehrere Absagen. In den letzten Tagen entpuppte sich dann schließlich Kompany als Lösung.

Laut "The Athletic" wurden die ersten Gerüchte rund um Kompany und den FC Bayern von "einigen Mitarbeitern" des FC Burnley zunächst "nicht ernst genommen". Der belgische Coach hatte beim Premier-League-Absteiger noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2028. Unmittelbar nach dem Saisonende deutete sich wohl noch eine Fortsetzung der Zusammenarbeit an.

Kompany "beeindruckt" den FC Bayern

Doch dann klopfte der FC Bayern bei Kompany an. Die Münchner Verantwortlichen sollen "sehr beeindruckt" von den Gesprächen mit dem ehemaligen Innenverteidiger gewesen sein, schreibt "The Athletic".

Kompany selbst war von der Möglichkeit offenbar ebenfalls gleich begeistert. Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, habe es "keine fünf Minuten" bis zu einem Ja des 38-Jährigen gedauert.

"The Athletic" zufolge verfolgte der FC Bayern den Übungsleiter schon seit mehreren Monaten, allerdings soll Kompany erst in den letzten beiden Wochen an die Spitze der viel zitierten Trainerliste vorgerückt sein.

FC Bayern fragte offenbar bei Guardiola nach

Dass der Ex-Profi mehrere Jahre unter Pep Guardiola bei Manchester City auflief und ebenfalls einen ballbesitzorientierten Fußball spielen lässt, kam ihm wohl zugute. Nach Informationen von "The Athletic" soll der FC Bayern sich die Meinung von Guardiola eingeholt haben. Der Spanier lobte Kompany demnach in den höchsten Tönen.

Letztlich kamen alle Parteien zusammen, der FC Bayern überweist angeblich eine Ablöse von rund zwölf Millionen Euro an den FC Burnley, wie es weiter heißt. "Bild" berichtet von rund 10,5 Millionen Euro.

Kompany spricht durch seine Zeit als Spieler des Hamburger SV (2006 bis 2008) Deutsch, ein weiteres Argument für seine Anstellung an der Säbener Straße.