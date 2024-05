BVB-Legende glaubt an "deutschen Moment" in Wembley

IMAGO/Paul Currie/Shutterstock

Mats Hummels köpfte den BVB im Halbfinal-Rückspiel bei PSG ins Finale der Champions League

Die Vorzeichen sind klar: Borussia Dortmund geht als krasser Außenseiter ins Finale der Champions League am Samstagabend gegen Rekordsieger Real Madrid. Eine BVB-Legende ist dennoch voller Hoffnung, dass die Schwarzgelben den Henkelpott holen - und zieht eine Parallele zum größten Triumph der Dortmunder Vereinsgeschichte.

Selten war die Ausgangslage vor einem Endspiel um Europas Fußball-Krone so klar: Auf der einen Seite Real Madrid, spanischer Meister, gespickt mit Stars wie Toni Kroos, Jude Bellingham und Vinicius Junior, angeführt von Grand-Seigneur Carlo Ancelotti.

Auf der anderen Seite Pott-Klub Borussia Dortmund mit Arbeitstieren wie Mats Hummels, Emre Can und Sturmkante Niclas Füllkrug, trainiert vom gerade einmal 41-jährigen Edin Terzic.

Mit anderen Worten: Man muss im Champions-League-Geschichtsbuch lange zurückblättern, um eine ähnliche Favorit/Underdog-Konstellation zu finden wie 2024 - vielleicht sogar bis ins Jahr 1997.

BVB bei besonderem Spiel "zu Besonderem fähig"

"Als klar war, dass es gegen Real Madrid geht, habe ich gesagt: Boah, das ist wie '97 gegen Juve, die waren die Übermannschaft mit Zidane und Del Piero, um nur ein paar zu nennen. Ein Wahnsinnsteam", spielte Steffen Freund im Interview mit RTL/ntv und sport.de auf das Finale vor 28 Jahren an. Damals bezwang der BVB in München Titelverteidiger Juventus Turin sensationell mit 3:1.

"Genauso ist es jetzt auch: Real Madrid ist eigentlich nicht zu schlagen. Gleichzeitig weiß man: In einem Spiel, mit dieser Mentalität alles auf den Punkt bringen, im Positiven, mit dieser Mentalität, die Borussia Dortmund die ganze Saison in der Champions League gezeigt hat -, ich glaube, es ist wirklich möglich und das ist nicht einfach so erzählt", so Freund, der 1997 zum siegreichen BVB gehörte.

Das Team von Edin Terzic sei eine Mannschaft, "die bei einem Spiel oder eben zu besonderen Höhepunkten zu Besonderem fähig ist", blickt der 54-Jährige optimistisch auf das Finale im Wembley-Stadion. "Ich glaube, es gibt einen deutschen Moment am Samstag."