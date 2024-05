S04 statt Bayern? Spekulationen um Vincent Kompany

IMAGO/Ian Tuttle/Shutterstock

Vincent Kompany hätte heute auch Trainer des FC Schalke 04 sein können

Wie wäre wohl die Geschichte verlaufen, wenn ...: Diese Frage stellt man sich mit Blick auf die Vergangenheit immer wieder. Und möglicherweise keimt die selbe Fragestellung dieser Tage auch beim FC Schalke 04 auf, denn dort war angeblich einer intensiv Thema, der nun als neuer Chefcoach beim FC Bayern anheuert: Vincent Kompany. Ein Medienbericht hat nun Details zum damaligen Interesse am Neu-Münchner aufgedeckt.

Der FC Schalke 04 befand sich in den letzten Jahren so einige Male auf Trainer-Suche, so auch vor rund zwei Saisons, als durch einen sensationellen Schlussspurt der Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga gelang. Damals war ein neuer Chefcoach gefragt, der für den erfolgreichen Kurzeit-und Schlussspurt-Trainer Mike Büskens übernehmen sollte.

Wie "Bild" berichtet, richteten die Königsblauen - genauer der frühere Sportchef Rouven Schröder - ihren Fokus auf Vincent Kompany. Dieser hatte sich zum "Wunschkandidaten" von Schröder aufgeschwungen, nachdem S04-Ikone Raúl abgesagt hatte.

Kompany, der nach seinem Abschied vom RSC Anderlecht eine neue Aufgabe suchte, wurde demnach sogar von Schröder besucht, die Chemie stimmte, der Ansatz des Coaches passte zu S04. Und: Kompany wollte offenbar auch beim Bundesliga-Aufsteiger anheuern.

Das Problem: Der Schalker Aufsichtsrat soll das Engagement geblockt haben, weil Kompany seine Assistenten mitbringen wollte, womit das finanzielle Gesamtpaket für die klammen Königsblauen wohl zu teuer geworden wäre.

Kramer statt Kompany beim FC Schalke 04

Kompany jedenfalls heuerte zum Sommer beim FC Burnley an, den er zum Aufstieg in die Premier League führte. Von dort aus geht es für Kompany nun - nach dem Gang der Clarets in die Zweitklassigkeit - beim FC Bayern weiter.

Schalke wiederum holte statt Kompany im Sommer 2022 Frank Kramer, der nach gut dreieinhalb Monaten schon wieder seinen Hut nehmen musste.

Kurz nach Kramer verließ auch Schröder die Gelsenkirchener, allerdings aus persönlichen Gründen. Ein gutes halbes Jahr später heuerte er bei RB Leipzig an, wo er seitdem Sportdirektor ist. Kramer hingegen leitet seit Jahresbeginn die Nachwuchsabteilung der TSG Hoffenheim.