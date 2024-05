ManCity-Star zum FC Bayern? Klare Tendenz aufgezeigt

IMAGO/Andrew Yates

Jack Grealish (l.) wird wohl nicht zum FC Bayern wechseln

Der FC Bayern hat mit Vincent Kompany seinen neuen Trainer gefunden. Nun kann die Kaderplanung in München intensiviert werden. Zuletzt rankten sich Gerüchte über ein vermeintliches Interesse an Jack Grealish. Der Offensivspieler von Manchester City wird aber offenbar nicht in die Fußball-Bundesliga wechseln.

Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, wäre Grealish für den FC Bayern wohl schlicht zu teuer.

Der 28-Jährige war 2021 für über 100 Millionen Euro von Aston Villa zu Manchester City gewechselt. Potenzielle Interessenten müssten dem alten und neuen englischen Meister wohl eine Ablöse in ähnlichen Sphären bieten. Die Münchner wollen dem Vernehmen nach aber eher in andere Positionen wie der Abwehr oder dem defensiven Mittelfeld investieren.

Während Grealish in der Triple-Saison 2022/23 noch zu den absoluten Leistungsträgern von Manchester City zählte, verliefen die letzten Monate für ihn eher ernüchternd. Der 35-fache Nationalspieler Englands ist seinen Stammplatz bei den Skyblues los. Im FA-Cup-Finale gegen Manchester United (1:2) bliebt er zuletzt ohne Einsatz.

"Er wird zurückkommen", stellte Trainer Pep Guardiola auf der anschließenden Pressekonferenz gleichzeitig klar. "Er hatte in dieser Saison zu kämpfen", betonte der Teammanager von Manchester City.

Spekulationen über Interesse des FC Bayern

Grealish wurde zuletzt mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. "The Sun" wollte von den Münchner Gedankenspielen um einen möglichen Transfer erfahren haben. Bayerns neuer Trainer Vincent Kompany soll demnach ein Fan des offensiven Mittelfeldspielers sein.

Grealish besitzt bei Manchester City noch einen Vertrag bis 2027. Guardiolas Worte nach dem verlorenen FA-Cup-Finale deuten darauf hin, dass der Rechtsfuß auch in der kommenden Saison für Manchester City in der Premier League auflaufen wird. Der FC Bayern wird sich dagegen nach anderen Spielern umsehen.