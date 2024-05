Vor Real-Duell: Watzke zieht Leverkusen-Vergleich

IMAGO/Blatterspiel

Watzke und der BVB treffen im Champions-League-Finale auf Real Madrid

Der große Tag rückt näher: Am Samstagabend spielen der BVB und Real Madrid im Londoner Wembley-Stadion um den wichtigsten Titel der Saison. Glasklarer Favorit sind die Königlichen. Das stört Hans-Joachim Watzke aber überhaupt nicht. Im Gegenteil.

"Es ist ganz einfach: Madrid ist der große Favorit, aber das ist genau das, was wir lieben", sonnte sich Watzke im "AS"-Interview in der Außenseiterrolle.

Dass der BVB als Underdog nach London reist, müsse nichts heißen, sagte der BVB-Chef. "Man muss sich nur anschauen, was [im Europa-League-Finale] in Dublin passiert ist. Ich bin mir sicher, dass Leverkusen von zehn Spielen gegen Atalanta acht gewinnt. Aber Atalanta hat so gespielt, als wäre es das letzte Spiel ihres Lebens. Das ist es, was man tun muss, um zu gewinnen", erinnerte Watzke an die jüngste Final-Überraschung eines Außenseiters.

"Wer hat gegen PSG auf den BVB gesetzt?"

Auch sein eigener Klub habe sich in dieser CL-Saison schon in dieser Rolle befunden, bemerkte der BVB-Boss. "Wer hat gegen PSG auf Dortmund gesetzt? Niemand. Und wir haben sie nicht ein Mal geschlagen, wir haben sie zwei Mal geschlagen. Wenn wir das schaffen, sind wir auch in der Lage, ein Finale zu gewinnen, wenn alles funktioniert", sagte Watzke.

Dass die Dortmunder die Favoritenrolle im Champions-League-Finale weit von sich schieben, sei keine Taktik, beteuerte Watzke: "Das ist einfach die Wahrheit. Man sollte nicht vergessen, dass Real Madrid nie ein Champions-League-Finale verloren hat." Aber, so ergänzte er hoffnungsvoll, "es gibt immer ein erstes Mal".

Watzke: Real Madrid hat "seine Seele nicht verkauft"

Generell habe er vor den Königlichen, deren Erfolgen und Arbeit den höchsten Respekt, lobte Watzke: "Aus meiner Sicht steht Real Madrid in der Champions League über allen. Ich habe das Gefühl, dass sie sogar wichtiger ist als nationale Titel."

Dass der spanische Spitzenklub seinem Kurs über einen so langen Zeitraum treu geblieben ist und seine "Seele nicht verkauft" hat, sei "sehr lobenswert", schwärmte der BVB-Boss, der sich eine kleine Ansage aber dennoch nicht verkneifen konnte und meinte: "Man kann sie schlagen. Besonders in einem Spiel."