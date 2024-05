Was macht der BVB in der CL besser als in der Liga?

IMAGO/Paul Currie/Shutterstock

Der BVB überzeugte in der Champions-League-Saison 2023/24

Die Fußball-Bundesliga beendete Borussia Dortmund nur auf Rang fünf, doch international träumen alle BVB-Anhänger noch vom Allergrößten: Dem Champions-League-Sieg. Unsere Datenanalyse zeigt, was die Dortmunder international deutlich besser machen.

Samstagabend will Borussia Dortmund seinen zweiten Champions-League-Trimph der Geschichte einfahren: In Wembley geht es gegen Rekordsieger Real Madrid (21 Uhr im sport.de-Live-Ticker). Die Dortmunder gelten als klarer Außenseiter, doch damit kennen sich die Schwarz-Gelben in dieser Saison aus: Bereits die Gruppenphase mit AC Mailand, Newcastle und Paris Saint-Germain hatte es in sich. Entgegen vielen Erwartungen meisterte der BVB die vermeintliche Todesgruppe jedoch souverän und zog als Gruppenerster ins Achtelfinale ein. Hier bezwang die Borussia die PSV Eindhoven (1:1; 2:0).

Im Viertelfinale verloren die Dortmunder zwar das Hinspiel gegen Atlético Madrid mit 1:2, aber mit einem furiosen 4:2 im Rückspiel zog man ins Halbfinale ein. Hier hieß der Gegner erneut Paris Saint-Germain. Anders als in der Gruppenphase konnte der BVB beide Spiele (1:0; 1:0) gewinnen und zum dritten Mal nach 1997 und 2013 ins Endspiel einziehen.

Im Gegensatz zur Champions League sah der BVB gegen die nationale Konkurrenz gar nicht gut aus: Sechs Niederlagen hagelte es gegen die Top 7 der Liga - dazu ein Torverhältnis von 19:24. Die Bundesliga beendete Borussia Dortmund nur auf dem fünften Platz. Dank der Champions-League-Reform reicht dieser aber immerhin für die erneute Teilnahme an der Königsklasse.

BVB mit vollem Fokus auf die Defensive

Doch warum lief es für den BVB in der Champions League so viel besser? Eine mögliche Antwort könnte die Erwartungshaltung sein. In der Bundesliga waren die Dortmunder als Vorjahres-Fast-Meister meist automatisch in der Favoritenrolle. International wurden sie jedoch häufig als Underdog eingeschätzt. Die verkehrten Rollen spiegeln sich in den Ballbesitzzahlen deutlich wider: 58,1 Prozent in der Bundesliga und nur 45,6 Prozent in der Champions League.

Doch der BVB agierte in der Königsklasse keinesfalls passiv. Im Gegenteil: Alle Defensivstatistiken sind international etwas besser als national. Die Dortmunder fingen mehr Bälle des Gegners ab, attackierten ihn häufiger und gewannen sowohl am Boden als auch in der Luft mehr Zweikämpfe. Vor allem Mats Hummels zeigte sich international in Topform und konnte mehr als 72 Prozent der Zweikämpfe für sich entscheiden. So kassierten die Borussen nur neun Gegentore und hielten sechsmal die Null.

Dank BVB-Keeper Kobel und Aluglück ins Finale

Der beste Dortmunder stand allerdings zwischen den Pfosten. In der Bundesliga zeigte Gregor Kobel ebenfalls gute Leistungen, doch in der Champions League sind seine Werte noch besser: 85 Prozent der Torschüsse konnte er abwehren - in der Bundesliga waren es 75 Prozent. Auch Ersatzkeeper Alexander Meyer machte gegen Eindhoven ein gutes Spiel.

Die herausragenden Torwartleistungen waren absolut notwendig. Denn trotz der klaren Defensivstrategie kamen die Gegner zu zahlreichen gefährlichen Abschlüssen.

Laut der "post shot expected Goals"-Statistik hätte der BVB eigentlich 15,2 Gegentore (Elfmeter nicht mitgezählt) kassieren müssen. Doch Kobel und Meyer verhinderten zusammen 7,2 Tore mehr als statistisch erwartet. Und da, wo die beiden nicht mehr eingreifen konnten, hatte der BVB dieses Jahr auch das nötige Spiel- bzw. Aluglück. In Erinnerung bleiben natürlich die sechs Pariser Alutreffer im Halbfinale.

BVB vorne harmloser, aber effizient

Die Defensivtaktik sorgte allerdings auch für weniger Torgefahr in der Offensive. Die Borussen erspielten sich international weniger Torchancen und schossen seltener aufs Tor. Auch die Qualität der Abschlüsse war viel niedriger.

Kurioserweise lag der "expected goal"-Wert in keinem Champions-League-Spiel über dem des Gegners. Dass die Dortmunder trotzdem siebenmal als Sieger hervorgingen, zeigt die enorme Effizienz des BVB.

Ob die Dortmunder auch im Finale überraschen können, wird sich am Samstagabend zeigen.

Der Matchplan dürfte jedoch klar sein: Hinten um jeden Preis die Null halten und vorne eiskalt zuschlagen.

Leonard W. Brockes