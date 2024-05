Brisanter Gehalts-Plan des FC Bayern aufgedeckt

IMAGO/imageBROKER/Michael Weber

Max Eberl und der FC Bayern haben einen komplizierten Sommer vor sich

Der FC Bayern ist nicht nur einer der größten, erfolgreichsten und renommiertesten Klubs der Fußballgeschichte, sondern in diesen Zeiten auch einer der Vereine, der die höchsten Gehälter zahlt. Das wird für den Rekordmeister jetzt zu einem großen Problem.

Wie genau der Kader des FC Bayern in der Saison 2024/25 aussehen wird, ist noch nicht abzusehen. Fest steht: Es wird Veränderungen geben. Neue Spieler werden kommen, im Gegenzug andere Spieler gehen. Mit der Einstellung von Vincent Kompany können die Pläne jetzt endlich angegangen werden.

Dem "kicker" zufolge ist die Verkaufsliste des Rekordmeister durchaus üppig gefüllt. Insgesamt sechs Spieler sollen weg, berichtet das Blatt. Konkrete Namen werden nicht genannt.

FC Bayern diskutierte brisanten Gehalts-Plan

In den Verkaufsplänen der Münchner gibt es jedoch eine große Hürde: die fürstlichen Gehälter. Der FC Bayern hat sich in den letzten Jahren zu einem der Top-Geldgeber im Weltfußball für seine Profis entwickelt. Jahressalärs in Höhe von zwölf, 15 und mehr Millionen sind an der Säbener Straße mehr Regel als Ausnahme. Das fällt dem Rekordmeister nun vor die Füße.

Wie der "kicker" weiter berichtet, hat der FC Bayern vor allem aufgrund der hohen Gehälter seiner Spieler Probleme, Abnehmer zu finden. Selbst in der finanzstarken Premier League gebe es nur wenige Klubs, die so gut wie die Münchner zahlen, rechnet das Blatt vor.

Aus diesem Grund sollen die Bayern-Bosse auch schon über eine höchst ungewöhnliche Maßnahme nachgedacht haben, um ihre unerwünschten Profis vermitteln zu können. Demnach gab es die Überlegungen, selbst nach einem Abgang noch Teile der Gehälter zu übernehmen. Dies klinge wie ein "schlechter Witz", sei aber die Folge der "Misswirtschaft von einst", schreibt der "kicker".

Bayern-Kader soll nach der EM stehen

Sportvorstand Max Eberl nimmt als Mammutaufgabe mit in den Sommer, dieses Problem zu lösen. Dabei werde er "genau beobachtet", heißt es.

Einen exakten Zeitplan für die Kaderzusammenstellung gibt es in München laut "kicker" zwar nicht. Wunsch sei es aber, das Aufgebot für die kommende Saison spätestens nach dem Ende der Europameisterschaft zusammen zu haben.